Forse kritiek op Lingard: "Schoolvoorbeeld van alles wat er mis is met United"

Paul Ince heeft maandag in een analyse voor Paddy Power geen spaan heel gelaten van Manchester United. De ploeg was zondag kansloos tegen Liverpool.

Oud-voetballer Ince trekt de conclusie dat het 'een rotzooi' is bij the Red Devils en dat de club volledig schoon schip moet maken. Hij ziet het liefst allerlei spelers vertrekken en hoopt daar een vrijwel compleet nieuw elftal voor terug te halen.



Manchester United won slechts een van de laatste zes competitieduels en staat zesde in de Premier League. Ince vindt dat alle spelers behalve David de Gea en Marcus Rashford zichzelf in de spiegel moeten aankijken. Hetzelfde geldt voor de clubleiding, die in zijn ogen fout op fout stapelt. Als voorbeeld noemt hij de recente contractverlengingen voor Chris Smalling, Luke Shaw en Jesse Lingard. "Als zulke spelers langetermijncontracten krijgen, dan is het wel duidelijk hoe ver de club aan het afzakken is. Geef zulke jongens contracten voor twee of drie seizoenen, zodat ze gretig blijven. Maar verwen ze niet als ze toch niet goed genoeg zijn voor de club."



De 51-jarige voormalig middenvelder, die tussen 1989 en 1995 voor Manchester United speelde, spreekt van een 'kenmerkend probleem': er zijn volgens Ince 'veel te veel spelers' die het shirt van de club eigenlijk niet zouden mogen dragen. "Daar moet iets aan gebeuren. Ik ben niet iemand die roept om het hoofd van José Mourinho, maar er is dringend behoefte aan verandering. De club moet besluiten of Mourinho een vertrekpremie krijgt, of budget om nieuwe spelers te halen. Het alternatief is om alles overboord te gooien en schoon schip te maken. Het is bij de hele club een rotzooi."



"Je kunt moeilijk acht of negen nieuwe spelers halen en veel spelers wegdoen, maar eerlijk gezegd geloof ik wel dat het nodig is om opnieuw te kunnen beginnen. Hoe ver is Manchester United bereid om achter te raken op de andere clubs?", vraagt Ince zich af, om vervolgens Lingard eruit te lichten. De aanvaller, die zondag het enige doelpunt van Manchester United maakte tegen Liverpool, werkt Ince op de zenuwen met zijn gedrag op en buiten het veld. "Hij is simpelweg niet goed genoeg om het shirt van Manchester United te dragen. Op sociale media zie ik zijn nieuwe kledinglijn, zijn danspasjes, zijn trips naar Las Vegas en Miami, maar in werkelijkheid heeft hij dit seizoen twee keer gescoord."



"Een aanvaller die er slechts twee maakt, maar wel een doelpuntenviering heeft?", vervolgt Ince. "Je kunt genoeg dingen doen buiten het voetbal: een opleiding, een nieuwe taal leren... Je hoeft niet je kledinglijn in de markt te zetten alsof je een van de grootste sterren van de wereld bent. Hij moet blijven beseffen wie hij is. Hij is van ver gekomen sinds hij niet wist door te breken bij Derby County. Maar dat terzijde: als je ziet hoe hij speelt, wie zou dan in zijn kleding willen rondlopen? Ik zeg het niet graag, maar in mijn tijd was hij er niet mee weggekomen."



"Deze jongens willen succes boeken bij Manchester United, maar ze zouden eens moeten nagaan hoe de nuchtere jongens dat voorheen deden. Als je bovenaan staat in de competitie, drie Premier League-medailles hebt en de Champions League hebt gewonnen, etcetera, dan kun je je eigen kledinglijn opzetten. Maar dat heeft hij allemaal niet. Hij is het schoolvoorbeeld van alles wat er mis is met Manchester United. Daarnaast oogt Romelu Lukaku alsof Manchester United de laatste plek is waar hij wil zijn. Anthony Martial viel tegen Liverpool in en raakte de bal meteen kwijt. Door zulke dingetjes ga ik me afvragen hoeveel het ze eigenlijk kan schelen. Er zijn geen leiders bij deze club."