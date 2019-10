'Forse geldboete' voor PEC Zwolle-trainer Stegeman na dronkenmansrit

PEC Zwolle-trainer John Stegeman heeft van het Openbaar Ministerie een 'forse geldboete' opgelegd gekregen voor zijn dronkenmansrit afgelopen zomer.

Dat meldt TC Tubantia . Na een avondje stappen in Zwolle stapte hij in de auto naar huis en ramde hij een lantaarnpaal. De 43-jarige coach bleek bijna drie keer de maximaal toegestane hoeveelheid alcohol in zijn bloed te hebben.

Stegeman ging diep door het stof toen naar buiten kwam wat hij had veroorzaakt. besloot hem aan te houden als hoofdtrainer, maar legde hem wel een boete op voor zijn misstap. Bovendien moest hij de schade aan de clubauto vergoeden en werd hem 'aanvullende maatregelen' opgelegd. Na een gesprek met de clubleiding en spelersgroep, werd de steun in Stegeman uitgesproken.

Lees beneden verder

Direct na het ongeval werd Stegeman aangehouden en naar het politiebureau in Apeldoorn overgebracht. Daar moest hij zijn rijbewijs inleveren, die hij overigens al terug heeft. Een woordvoerder van het Parket Centrale Verwerking van het OM laat weten dat vorige week is bepaald dat de coach een forse geldboete heeft ontvangen. Over de hoogte van de boete worden geen uitspraken gedaan.

Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen wil tegenover het regionale dagblad om privacyredenen niet zeggen of Stegeman ook een educatieve cursus over alcoholgebruik in het verkeer moet volgen.

"Ik heb een van de grootste fouten in mijn leven tot nu toe gemaakt en daar erken ik schuld voor", aldus een schuldbewuste Stegeman afgelopen zomer. "Wat ik de club aandoe, de mensen om me heen die me liefhebben. Daarvoor wil ik graag mijn oprechte excuses aanbieden."