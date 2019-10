Forse aderlating voor Feyenoord: tweetal ontbreekt tegen Young Boys

Nicolai Jörgensen en Rick Karsdorp ontbreken donderdagavond bij Feyenoord tijdens de Europa League-wedstrijd tegen Young Boys.

Dat verzekert het Algemeen Dagblad dinsdag. Het tweetal is 'gehavend' uit de competitiewedstrijd van afgelopen zondag tegen (1-1) gekomen, hetgeen een flinke aderlating betekent voor trainer Jaap Stam.

Het AD vermeldt niet waar Jörgensen en Karsdorp last van hebben, maar weet wel met zekerheid te stellen dat het duo donderdag verstek moet laten gaan voor het bezoek aan Young Boys. De aanvaller en rechtsback stonden afgelopen weekeinde tegen Heracles Almelo beiden nog wel negentig minuten binnen de lijnen.

Zowel Jörgensen als Karsdorp kampte dit seizoen al met de nodige fysieke problemen. De Deense spits werd lange tijd geteisterd door een knieblessure, waardoor hij deze voetbaljaargang in alle competities pas vier wedstrijden voor speelde. Karsdorp had na zijn zomerse komst van enige tijd nodig om wedstrijdfit te worden, maar was de laatste tijd wel een zekerheidje op de rechtsbackpositie.

Voor Feyenoord is het uitduel met Young Boys de derde wedstrijd in de groepsfase van de . De Rotterdammers verloren op de openingsspeeldag met 1-0 bij Glasgow Rangers, maar verrasten vervolgens door op speeldag twee met 2-0 te verslaan.

Alle teams uit de poule staan na twee speelrondes op drie punten; Feyenoord is koploper op doelsaldo.