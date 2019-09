'Formeel bod van AZ op doelwit van Ajax werd van tafel geveegd'

AZ heeft afgelopen week een formeel bod op Hakon Evjen uitgebracht, zo verzekeren media in Noorwegen.

FK Bodo/Glimt zou het voorstel van de Eredivisionist, van ongeveer twee miljoen euro, hebben afgeslagen. De negentienjarige middenvelder werd eerder nadrukkelijk met en in verband gebracht.

Het is onduidelijk of een verbeterd bod zal uitbrengen op de international van Noorwegen Onder-20. De Alkmaarders versterkten het middenveld afgelopen week immers ook al met Dani de Wit van Ajax. Marko Vejinovic, die al op de nominatie stond om te vertrekken, maakte juist de overstap naar Arka Gdynia in Polen.

Evjen lijkt er ook goed op te staan bij de top van Engeland. Scouts van en zitten regelmatig op de tribune van Bodo/Glimt, dat momenteel de dans leidt in de Eliteserien. Daar heeft de middenvelder een groot aandeel in: hij scoorde negen keer in negentien duels, waarvan vijf in zes duels in augustus.

Het contract van Evjen loopt door tot de zomer van 2021. Noorse media gingen eerder uit van een vraagprijs van twee tot drie miljoen euro.

Het is derhalve onduidelijk of Bodo/Glimt een hoger bedrag van AZ of een andere geïnteresseerde club wil ontvangen of de smaakmaker deze zomer niet meer wil laten gaan.