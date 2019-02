Foor hoopt op verandering bij Vitesse: "Veel ploegen doen dat in de Eredivisie"

Vitesse neemt het deze speelronde op tegen FC Groningen en Navarone Foor hoopt dat hij en zijn ploeggenoten weer eens kunnen winnen.

De ploeg van trainer Leonid Slutsky werd door AZ uitgeschakeld in de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker, waarna er verloren werd van Fortuna Sittard en gelijkgespeeld tegen sc Heerenveen. Tegen de Friezen ontbrak Foor door een schorsing, zondag is hij er weer bij.

Ondanks dat FC Groningen terug is te vinden op de teleurstellende vijftiende plaats, verwacht Foor dat Vitesse een zware middag tegemoet gaat. "Kijk, Groningen is weer wat opgekrabbeld en zullen er vol op gaan met waarschijnlijk lange ballen. Daar moeten we voor waken", vertelt hij in gesprek met Omroep Gelderland . "Maar soms moeten wij ook zo denken. Als het voetballend niet kan, dan vechtend. Het hoeft niet altijd mooi. Wij willen dat wel altijd, maar soms is het verstandig om ook gewoon een bal naar voren te spelen en kijken of die goed valt. Kleine dingen die soms wedstrijden bepalen."



Foor vindt dat Vitesse soms wat opportunistischer moet voetballen. "Veel ploegen doen dat in de Eredivisie. Zij spelen helemaal geen mooi voetbal. Het gaat om de punten", aldus Foor, die met Vitesse op de vierde plaats hoopt te eindigen. "Mensen verwachten veel. En iedereen mag ook kritisch zijn. Het moet ook beter, maar we hebben nog wedstrijden te gaan. Wij kijken steeds in de spiegel en praten veel met elkaar. De trainer steunt ons altijd. Dan moeten wij hem ook steunen."