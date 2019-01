Fluitconcert in Emirates Stadium na wissel: "Ik begrijp de fans wel"

Unai Emery wisselde dinsdag Alexandre Lacazette voor Aaron Ramsey en daar was een deel van het thuispubliek niet blij mee.

Arsenal speelde geen grootse wedstrijd tegen Fulham, maar boekte wel een 4-1 overwinning. Een kwartier voor tijd, bij een 2-1 stand, koos trainer Unai Emery ervoor om spits Lacazette te vervangen voor middenvelder Ramsey. De defensieve wissel leidde tot boegeroep en een striemend fluitconcert vanaf de tribunes, maar het bleek een goede ingreep: binnen vier minuten scoorde Ramsey en haalde hij de angel uit de wedstrijd.



Emery was niet verbaasd door de reactie van het publiek. "Ik begrijp de supporters", vertelt de oefenmeester aan Sky Sports. "We vonden uit tactische overwegingen dat we meer balans nodig hadden. Jean Michaël Seri was erin gekomen bij Fulham en we hadden een speler nodig om bij hem in de buurt te blijven. Seri mocht niet te veel aan de bal komen. Ramsey is daar een geschikte speler voor. Hij kon ons bovendien helpen met onze aanvallen en hij scoorde. Uiteindelijk moet ik gewoon mijn werk doen."



"Iedere supporter heeft weer een andere mening over onze tactiek. Maar ik moet mijn baan uitvoeren en Lacazette de zijne. Hij scoorde vandaag ook en heeft ons geholpen", aldus Emery, die verder aangeeft te verwachten dat Ramsey na deze maand nog voor Arsenal speelt. De middenvelder heeft een aflopend contract en gaat volgens de BBC deze maand in gesprek met Bayern München, Internazionale, Juventus, Paris Saint-Germain en Real Madrid. "Ik denk wel dat hij blijft", aldus Emery.



"Hij deed het heel goed tegen Liverpool. Vandaag deed hij vijftien minuten mee en scoorde hij. Hij bracht zelfvertrouwen in onze ploeg en mede daardoor hebben we een goed resultaat geboekt. Als hij speelt, wil ik dat hij daar volledig op gefocust is", onderstreept de Spanjaard. Middenvelder Granit Xhaka, die de score opende, is blij dat Arsenal zich herstelde van de 5-1 nederlaag bij Liverpool. "Na die slechte wedstrijd wilden we een goede wedstrijd op de mat leggen. Fulham heeft een nieuwe trainer en een goed elftal. Na de 2-1 werden we een beetje nerveus, maar we zijn blij met de 4-1."