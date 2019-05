Florenzi reageert op onenigheid met Ronaldo: "Hij denkt dat hij alles kan maken"

Alessandro Florenzi kreeg het zondagavond tijdens de wedstrijd tussen AS Roma en Juventus aan de stok met Cristiano Ronaldo.

De Italiaan was niet te spreken over het gedrag van de Portugese aanvaller van la Vecchia Signora. Na afloop van de 2-0 overwinning op de Italiaanse landskampioen ging Florenzi in op zijn ruzie met Ronaldo.

Tien minuten voor tijd opende Florenzi de score namens Roma, vlak nadat Ronaldo een doelpunt afgekeurd zag worden wegens buitenspel. Even daarvoor kregen de twee onenigheid. Florenzi was boos omdat Ronaldo de bal niet terug gaf nadat Roma de bal had uitgeschoten voor een blessurebehandeling. "Twee keer schoten we de bal uit en beide keren gaf hij hem niet terug", aldus Florenzi tegen Sky Italia. "We hadden in de eerste helft een counter kunnen starten met Kolarov, maar ook toen schoten we de bal uit, omdat we sportief zijn."



Toen Ronaldo de bal in de tweede helft bij een vergelijkbare situatie niet terug gaf, was de maat voor Florenzi vol. Hij zocht de -aanvaller op en slingerde een aantal verwensingen in zijn richting. Ronaldo reageerde daarop lachend en gaf aan dat Florenzi zijn mond moest houden en gebaarde denigrerend over de lengte van de Roma-verdediger. "Je bent te klein om te praten", zei Ronaldo volgens verschillende Italiaanse media.



"Hij heeft de Ballon d'Or gewonnen en denkt dat hij alles kan maken", aldus een nijdige Florenzi, die er verder niet te veel woorden aan vuil wenste te maken. "Ik zeg en doe ook een hoop domme dingen op het veld, maar dat blijft op het veld." De overwinning op Juventus was een belangrijke met oog op een plek bij de eerste vier. Met nog twee wedstrijden te gaan staat Roma op de zesde plaats en heeft de ploeg van trainer Claudio Ranieri nog kans op plaatsing voor de groepsfase van de .