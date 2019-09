Florentino Pérez uit frustraties na mislukte onderhandelingen over Pogba

Paul Pogba werd tijdens de afgelopen transferwindow meer dan geregeld in verband gebracht met een overstap naar Real Madrid.

Het lukte de Koninklijke uiteindelijk niet om de Franse middenvelder over te nemen, wat mede te maken had met de houding van . Florentino Pérez, voorzitter van , geeft te kennen dat de onderhandelingen voor hem frustrerend zijn verlopen.

De algemene ledenvergadering staat binnenkort op de agenda en voorafgaand wil Pérez altijd in een klein gezelschap de stemming peilen. "We hebben ook al een aantal jaar geprobeerd om Robert Lewandowski over te nemen van , maar ze willen hem simpelweg niet aan ons verkopen. Met Pogba is exact hetzelfde gebeurd", zo tekent AS tijdens de bijeenkomst op uit de mond van Pérez. Er wordt vervolgens aan de preses van de Koninklijke gevraagd of Real Madrid niet beter voor Kylian Mbappé kan gaan.

"Natuurlijk ben ik gecharmeerd van hem en we kunnen een poging wagen. Maar ze gaan hem niet aan ons verkopen", zo luidt het antwoord van de voorzitter van Real Madrid. Er werden tevens vragen gesteld over de uitgaande transfer van Marcos Llorente, wiens vertrek naar binnen de achterban voor onrust gezorgd heeft. "Hij had op huurbasis kunnen vertrekken, maar gaf er de voorkeur aan een definitieve transfer. Zinédine Zidane vertelde hem dat hij aan spelen moest toekomen, daarom zijn we tot deze oplossing gekomen."

"Je moet zelfkritisch zijn, maar ook waarderen wat je allemaal hebt gewonnen. We hebben vier keer achter elkaar de gewonnen. Andere clubs hebben het vorig seizoen geprobeerd, maar zijn er ook niet in geslaagd", wijst Pérez naar vorig seizoen. Hij baalt van de negatieve stemming in het Santiago Bernabéu. "Als onze spelers meer applaus ontvingen dan dat ze zouden worden aangepakt, waren ze waarschijnlijk minder bang en zouden we meer winnen. Sommige spelers hadden dan niet willen vertrekken."

Tot slot deed Pérez nog een opmerkelijke aankondiging, door te vertellen dat Real Madrid de ambitie heeft om een basketbaltak in de Amerikaanse NBA op te zetten. De Koninklijke heeft zelfs een aanvraag gedaan om een plek te krijgen in de Eastern Conference, maar de afstand vormt momenteel nog een obstakel.