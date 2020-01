Flop van achttien miljoen keert na halfjaar terug naar Serie A

Patrick Cutrone gaat spelen voor Fiorentina.

De Italiaanse club maakt vrijdagavond via de officiële kanalen bekend dat de spits voor anderhalf jaar wordt gehuurd van , waarna de speler definitief kan overnemen.

Volgens Italiaanse media betaalt Fiorentina voor de huur drie miljoen euro en bedraagt de toekomstige transfersom achttien miljoen euro.

Italiaanse en Engelse media verzekerden al dat Cutrone Wolverhampton in januari zou verlaten. De aanvaller werd afgelopen zomer voor achttien miljoen euro overgenomen van , maar in Engeland kon de 22-jarige Italiaan niet imponeren.

De aanvaller kwam wel tot 24 wedstrijden voor the Wolves , maar zijn rendement viel met 3 goals en 4 assists flink tegen.

Cutrone komt uit de jeugdopleiding van AC Milan, de club waarvoor hij in 2017 zijn debuut in het profvoetbal maakte. In twee jaar tijd kwam de aanvaller tot 27 doelpunten voor de Italianen, waardoor hij in verband werd gebracht met een transfer. Wolverhampton sloeg toe met achttien miljoen, maar de Italiaan kon het uiteindelijk niet bolwerken bij de Premier League-club.