Flinke storm in kleedkamer Chelsea: "Het werd zelfs even agressief"

Chelsea won zondagmiddag met 1-2 van stadgenoot Arsenal, maar de zege in het Emirates Stadium kwam niet zonder slag of stoot tot stand.

Manager Frank Lampard laat na afloop weten dat er in de rust op behoorlijke harde toon is gediscussieerd in de kleedkamer van the Blues . De verhitte discussies sorteerden effect, want dankzij late doelpunten van Jorginho en Tammy Abraham gingen de drie punten alsnog mee naar West-Londen, ondanks een 1-0 achterstand halverwege.

Lampard is blij met het feit dat zijn spelers elkaar de maat namen na een matige eerste helft. "Je hebt namelijk niets aan elf spelers die stil blijven en vervolgens weer naar buiten gaan", wordt de -manager geciteerd door The Telegraph . "Ik heb ook mijn zegje gedaan, omdat je hier niet zonder strijd op een positief resultaat hoeft te rekenen."

"Het was in de trant van: 'Kunnen we hier alsjeblieft iets laten zien? Wij zijn namelijk Chelsea en we kunnen de 3.000 fans die zijn meegereisd niet in de steek laten'. Toen deden de spelers hun mond open en werd het zelfs even agressief, wat alleen maar goed is."

Bovengenoemde Engelse krant weet verder te melden dat er niet alleen in de kleedkamer van Chelsea flink ruzie werd gemaakt, maar ook in de spelerstunnel voorafgaand aan de tweede helft. Verdedigers Fikayo Tomori and Kurt Zouma gingen zelfs op het veld nog verbaal de strijd met elkaar aan.

Een en ander zorgde in ieder geval voor een ander spelbeeld na rust. Chelsea kreeg steeds meer grip op de Londense derby en sloeg in de laatste zeven minuten keihard toe. Het zijn drie belangrijke punten in de strijd om een -ticket en de formatie van Lampard begint met een vierde plaats aan 2020.

-manager Mikel Arteta vond na afloop dat Jorginho een tweede gele kaart had moeten krijgen voor het vasthouden van Matteo Guendouzi. Lampard is het eens met zijn Spaanse collega, die tot overmaat van ramp de Braziliaanse middenvelder de gelijkmaker zag aantekenen.

"Dat had zeker een tweede gele kaart kunnen zijn, daar kwamen we goed weg", geeft Lampard ruiterlijk toe. "Maar in andere wedstrijden ontbreekt juist dat kleine beetje gelijk en het was ook niet heel duidelijk te zien. Soms moet je voor je eigen geluk zorgen."