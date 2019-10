'Flinke meevaller voor Real Madrid in aanloop naar eerste El Clásico'

De gele kaart die Casemiro vorige maand ontving tegen Villarreal (2-2) is geschrapt door het Spaanse sporttribunaal TAD.

Dat weet AS woensdag te melden. De middenvelder van blijft hierdoor in totaal op drie gele kaarten staan, en niet vier. De kans op een schorsing tijdens de eerste El Clásico van dit seizoen, op 26 oktober in Camp Nou, is daardoor zienderogen afgenomen.

Casemiro zou bij een eventuele vijfde gele kaart in de wedstrijd tegen Real Mallorca van zaterdag automatisch een duel geschorst zijn, waardoor het treffen met aan de Braziliaan voorbij zou gaan. Na bestudering van de beelden is het TAD echter tot de conclusie gekomen dat scheidsrechter Gil Manzano een overtreding van Casemiro tegen onterecht met een gele kaart heeft bestraft.

De zaak was aanhangig gemaakt door Real, waarna een onderzoek werd gestart.

Trainer Zinédine Zidane kan Casemiro zaterdag dus met een gerust hart opstellen tegen Mallorca, al krijgt de controleur wellicht rust voorgeschreven in aanloop naar de clash met Barça van een week later. De trainer van de Madrileense grootmacht heeft al weinig middenvelders tot zijn beschikking, daar Toni Kroos en Luka Modric uit de roulatie zijn met uiteenlopende blessures. Daarnaast is ook Lucas Vázquez waarschijnlijk niet inzetbaar tegen de huidige nummer achttien in LaLiga.

Casemiro is dit seizoen een vaste waarde op het middenveld van Real, met 870 speelminuten achter zijn naam. De 27-jarige middenvelder miste tot dusver alleen het laatste halfuur in de thuiswedstrijd tegen (3-2). Casemiro is blessurevrij teruggkeerd van de oefeninterlands van Brazilë in Singapore tegen Senegal en Nigeria. Beide vriendschappelijke ontmoetingen eindigden in een 1-1 gelijkspel.