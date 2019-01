Flinke klap voor Liverpool: Alexander-Arnold weken uitgeschakeld

Liverpool heeft een nieuwe verdedigende klap gekregen nu Trent Alexander-Arnold vier weken is uitgeschakeld met een knieblessure, begrijpt Goal.

De rechtsback raakte geblesseerd in de warming-up voorafgaand aan de 1-0 overwinning op Brighton & Hove Albion, maar hij was in staat om de pijn te doorstaan en de volledige wedstrijd te spelen.

Hij staat nu ongeveer drie tot vier weken aan de kant en zal waarschijnlijk de wedstrijden missen tegen Crystal Palace, Leicester City, West Ham United en AFC Bournemouth.

The Reds zullen ongetwijfeld hopen dat hij op tijd beschikbaar zal zijn voor de achtste finale-wedstrijd van de Champions League tegen Bayern München, waar de heenwedstrijd op 19 februari wordt gespeeld.

Het is desondanks een enorme klap voor Jürgen Klopp die ook geen beroep dan doen op de langdurige uitgeschakelde Joe Gomez, waar Dejan Lovren en Joël Matip op de weg terug zijn.

Matip is op tijd terug voor de wedstrijd tegen Crystal Palace op zaterdag, terwijl Lovren en middenvelder Adam Lallana zich later deze week weer zullen melden op de training.

Nu Nathaniel Clyne is uitgeleend aan Bournemouth en Gomez, die pas in februari beschikbaar zal zijn, zal Klopp waarschijnlijk James Milner of Rafael Camacho gebruiken als rechtsback. Fabinho is ook een optie, nadat hij op die positie speelde bij AS Monaco.