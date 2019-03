'Flinke charge' van Weiser laat Labyad geblesseerd achter

Zakaria Labyad heeft de oefenwedstrijd tussen Bayer Leverkusen en Ajax van woensdagmiddag niet kunnen afmaken.

Na een uur moest de middenvelder het veld verlaten als gevolg van een 'flinke charge' van Mitchell Weiser, zo communiceert via Twitter. Labyad werd vervangen door Leo Thethani.



61. Wissel bij #Ajax. Zakaria Labyad verlaat geblesseerd het veld na een flinke charge van Mitchell Weiser, die de Duitser een gele kaart oplevert.



Leo Thethani komt binnen de lijnen als vervanger van Labyad.#bayaja pic.twitter.com/kwEsIraXdO — AFC Ajax (@AFCAjax) 20 maart 2019

Het is onduidelijk waar Labyad precies last van heeft en hoe ernstig zijn blessure is. Weiser, die een basisplek had gekregen van trainer Peter Bosz, ontving een gele kaart voor zijn tackle. Labyad was tot zijn wissel een van de dreigende spelers aan de zijde van Ajax. Zo was hij betrokken bij enkele kansen in het Ulrich-Haberland-Stadion in Leverkusen, al had Labyad het geluk niet aan zijn zijde. Toen hij uitviel, stond Ajax met 2-1 achter.De aankoop van maximaal zeven miljoen euro is bezig aan zijn eerste seizoen in dienst van Ajax. Hij kwam tot negentien wedstrijden in het eerste elftal, waarvan twaalf in de . Een week geleden had Labyad vanwege de absentie van Frenkie de Jong en Hakim Ziyech een basisplaats tegen (2-1 zege), maar zondag zat hij negentig minuten op de bank in het competitieduel met (1-0 nederlaag).