Flick: "Ik denk dat Bayern er alles aan doet om zijn contract te verlengen"

De aanstaande komst van Alexander Nübel, afkomstig van Schalke 04, hoeft geen gevolgen te hebben voor de positie van Manuel Neuer bij Bayern München.

Dat vindt Hansi Flick. De interim-trainer van der Rekordmeister denkt zelfs dat het in de lijn der verwachtingen ligt dat Neuer op termijn een nieuw contract krijgt aangeboden van Bayern. Diens huidige verbintenis in de Allianz Arena loopt door tot medio 2021.

"Ik vind Neuer de beste keeper te wereld, dus ik denk dat Bayern er alles aan zal doen om zijn contract te verlengen", laat Flick weten op een persmoment van de Duitse grootmacht.

Neuer is naar verluidt niet blij met het aantrekken van Nübel, die na dit seizoen transfervrij overkomt van Schalke. De routinier zou in een gesprek met technisch directeur Hasan Salihamidzic te horen hebben gekregen dat Nübel volgend seizoen minstens vijftien duels moet spelen. Neuer wil echter zijn plaats onder de lat niet afstaan, ook niet in vriendschappelijke duels of wedstrijden in het bekertoernooi.

Nübel voegt zich aankomende zomer pas bij de selectie van Bayern. Tussentijdse transfers zijn nog niet gerealiseerd. Flick weet ook niet of de titelkandidaat uit München in deze transferperiode zaken doet op de transfermarkt. "We zullen zien wat er gaat gebeuren", aldus de opvolger van de ontslagen Niko Kovac. "Het is allemaal niet zo makkelijk tijdens de winterstop."

Wellicht dat er voor de rechtsbackpositie iemand wordt gehaald. "Dan kan Benji (Benjamin Pavard, red.) als centrumverdediger spelen. Dat geeft ons meer mogelijkheden." Lucas Hernández is vanwege een enkelblessure nog tot eind januari uit de roulatie, terwijl Niklas Süle door een zware kruisbandblessure nog enkele maanden moet revalideren.

Jérôme Boateng heeft geen vaste plaats meer bij Bayern en is in de Engelse media al gelinkt aan een transfer richting . Flick verwacht echter niet dat de ervaren centrale verdediger tussentijds vertrekt uit Zuid-Duitsland. "Dat kan ik me eerlijk gezegd niet voorstellen. Hij heeft tijdens zijn vakantie voldoende trainingsarbeid verricht en is voldoende voorbereid op de tweede seizoenshelft. Hij heeft mij in ieder geval niets verteld over een eventuele vertrekwens."

Boateng, sinds 2011 verbonden aan Bayern, heeft bij de nummer drie in de een contract dat nog anderhalf jaar doorloopt.