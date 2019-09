Fittie op Twitter tussen oud-teamgenoten Owen en Shearer

Michael Owen zorgt in Engeland voor de nodige ophef op Twitter, omdat hij daar ruzie maakt met Alan Shearer.

Owen en Shearer waren ooit goede vrienden en ploegmaten bij , maar nu kunnen de twee elkaar niet uitstaan. De nu 39-jarige Owen brengt binnenkort een boek uit, genaamd Reboot. Daarin vertelt de Engelsman onder meer dat hij spijt heeft van zijn overstap van naar Newcastle in 2005.

"Ik had vanaf het begin naar mijn instinct moeten luisteren. Ik wilde daar niet naartoe, in mijn hart wilde ik nog steeds terug naar ", citeert de Daily Mirror alvast een passage uit het boek. Owen had in zijn beginperiode in Newcastle veel last van blessures. Hij herinnert zich een moment waarop hij thuiskwam van een wedstrijd waarin hij geblesseerd was uitgevallen.

"Ik zette Match of the Day aan en hoorde de fans van Newcastle, mijn eigen fans, 'what a waste of money' zingen terwijl ik van het veld werd gedragen. Ik kan niet ontkennen dat hun acties die dag iets voor mij veranderden. Ik was niet langer van plan om mezelf bij de fans aan te sluiten. Sterker nog, ik bekeek het op een wat meer haatdragende manier door te denken: ik hoef me niet te rechtvaardigen voor f*cking Newcastle-fans."

Alan Shearer is duidelijk niet te spreken over de uitlatingen van Owen. De clubicoon van The Magpies plaatste op Twitter een fragment uit een video waarin Owen in zijn rol als tv-analist vertelt dat hij niet kon wachten om met pensioen te gaan. "Ja Michael, dat dachten wij ook, terwijl je 120.000 pond per week verdiende..." aldus Shearer op het sociale medium.

Not sure you are as loyal to Newcastle as you make out mate. I distinctly remember you being inches away from signing for Liverpool after Sir Bobby Robson put you on the bench. You tried everything to get out. https://t.co/ZQBrlojeEv — michael owen (@themichaelowen) September 3, 2019

Het voormalige supertalent kwam snel met een reactie naar Shearer. "Weet niet zeker of jij wel zo loyaal bent naar Newcastle als je doet vermoeden. Ik weet nog goed dat je bijna naar Liverpool ging nadat Sir Bobby Robson je op de bank zette. Je probeerde alles om de club te verlaten."

Michael Owen stond vier jaar onder contract op St. James' Park, waarin hij dertig keer scoorde in 79 officiële duels. Shearer (49) is al jaren topscorer aller tijden van de Premier League met 260 doelpunten. Daarvan maakte hij er 148 in zijn tien seizoenen bij Newcastle (1996-2006).