Firmino geniet van 'up-and-coming' Nederlander: "Een uitmuntende speler"

Roberto Firmino is onder de indruk van de talenten van Liverpool.

De zestienjarige Nederlander Ki-Jana Hoever, Curtis Jones en Rafa Camacho maakten deze week hun debuut namens the Reds in het verloren FA Cup-duel met Wolverhampton Wanderers. De Braziliaanse aanvaller is zeer te spreken over het talentvolle drietal.

"Ik vind het erg speciaal. Drie geweldige up-and-coming spelers", zegt Firmino op de clubsite in aanloop naar het uitduel met Brighton & Hove Albion in de Premier League. "Ik geniet echt van de manier van spelen van deze drie. Jammer genoeg wonnen we niet van Wolverhampton. Maar ze zijn jong. Ze gaan nóg beter worden en zich verder ontwikkelen."



Firmino adviseert het trio om nuchter te blijven. "Blijf met je voeten stevig op de grond staan en raak niet van het padje door te denken dat je te goed bent. Dit is het moment waarop het allemaal begint voor hen, maar ze hebben nog niets gewonnen. Ze moeten gefocust blijven, hard werken en op een dag kunnen ze dan hun volle potentie laten zien."



"Rafa Camacho is een typische kwaliteitsspeler van Portugal. Net als Curtis heeft hij veel kwaliteit aan de bal. Ki-Jana is een uitmuntende speler. En hij speelde erg goed in de wedstrijd tegen Wolverhampton. Ik feliciteer hen met hun debuut. Maar ze moeten gefocust blijven en nu de volgende stap in hun ontwikkeling zetten", benadrukt Firmino.