Fiorentina laat Milan met lege handen achter na akkoord met Sevilla

Luis Muriel is in de tweede seizoenshelft actief in Italië. Sevilla maakt dinsdag namelijk bekend dat de Colombiaan wordt verhuurd aan Fiorentina.

Fiorentina neemt Muriel tot het einde van dit seizoen over. Italiaanse media berichten tegelijkertijd dat La Viola ook de optie heeft om hem daarna voor dertien miljoen euro definitief in te lijven.



🚨 #SevillaFC and @acffiorentina have reached an agreement for the loan of @LuisFMurielCF to the Italian side.



Good luck, Luis! 🇮🇹



Info ➡️ https://t.co/WmJvfQXIJ6 pic.twitter.com/qZJ6a4J0Xa — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) 1 januari 2019

De overstap van de 22-voudig international komt niet als een verrassing, aangezien geruchten over de interesse van Fiorentina de afgelopen dagen al de ronde deden. De club uit Florence was overigens niet de enige belangstellende, daar AC Milan naar verluidt ook wel oren had naar de komst van de 27-jarige aanvaller. Muriel heeft er nu dus echter voor gekozen om niet mee te gaan in de plannen vanen neer te strijken in Toscane.Voor Muriel vormt zijn overstap naar Fiorentina een terugkeer op de Italiaanse velden, waar hij eerder actief was in het shirt van Udinese, Lecce en Sampdoria. Sevilla nam hem vorig jaar voor ruim 21 miljoen euro over van, maar van een gelukkige samenwerking was geen sprake. Muriel kwam vooralsnog 65 keer in actie vooren wist in die wedstrijden 13 keer te scoren.