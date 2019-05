Figo: "Actie van Neymar was wel begrijpelijk"

Luis Figo denkt wel te weten waarom Neymar afgelopen weekend uithaalde naar een supporter, na de verloren bekerfinale van Paris Saint-Germain.

ging zaterdag in een strafschoppenserie onderuit tegen Stade in de finale van de Coupe de France. Mede door een goal van Neymar was de Franse kampioen op een comfortabele voorsprong gekomen, maar Rennes knokte zich knap terug tot 2-2. Na afloop kreeg de Braziliaan het aan de stok met een supporter toen hij zijn verliezersmedaille ging ophalen.



"Vanuit een spelersoogpunt kan ik hem wel begrijpen. Het is een actie die moet worden afgekeurd", zei Figo tijdens een -evenement in Rio de Janeiro. "Maar zoals ik al zei, begrijp ik dat je na een belangrijke wedstrijd waarin je een prijs misloopt boos bent en mogelijk je zelfbeheersing verliest als je wordt geprovoceerd."



"Ik wil het niet goedpraten, maar het is een begrijpelijke reactie in een situatie die er niet had moeten zijn. Hopelijk gebeurt het niet nog een keer." Figo vindt dat er ook wel een erg grote last op de schouders van Neymar rust. "Hij moet zijn land naar de wereldtitel leiden of zijn club naar Europees succes. En hij heeft de afgelopen twee jaar twee langdurige blessures gehad. Maar ik denk dat hij nog steeds één van de beste spelers is."



Ook landgenoot Cristiano Ronaldo kwam nog ter sprake. Volgens Figo is de ster van zeker nog niet op zijn retour. "Hij heeft dit seizoen laten zien dat hij de club kan helpen om alle doelstellingen te halen. Cristiano is een indrukwekkende professional."