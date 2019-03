FIFA wijst verzoek Chelsea af om transferverbod uit te stellen

Het transferverbod van Chelsea wordt niet uitgesteld terwijl men bij de FIFA in beroep gaat tegen de straf. Dat heeft de wereldvoetbalbond bevestigd.

"We kunnen bevestigen dat de voorzitter van het FIFA-beroepscomité het verzoek van Chelsea heeft verworpen om voorlopige maatregelen te kunnen nemen, in verband met het besluit van de FIFA-tuchtcomissie", zei een woordvoerder vrijdag tegen Omnisport. Die tuchtcommissie oordeelde onlangs dat The Blues bij het registreren van 29 minderjarige spelers de regels hebben overtreden.



Chelsea mag daarom de komende twee transferperiodes geen nieuwe spelers binnenhalen. De Londenaren gingen in beroep tegen die straf en men hoopte dus tevergeefs dat het transferverbod zou worden uitgesteld terwijl de zaak nog loopt. Chelsea zou ook nog bij het CAS (Court of Arbitration for Sport) kunnen aankloppen.



In 2014 kreeg Barcelona van de FIFA een soortgelijk transferverbod, maar de Catalanen gingen in protest en de straf werd uitgesteld. Daardoor kon men Luis Suarez, Ivan Rakitic, Jeremy Mathieu, Claudio Bravo en Marc-Andre ter Stegen naar Camp Nou halen voordat het transferverbod inging.