'FIFA-regel maakt terugkeer van Neymar ter waarde van 180 miljoen mogelijk'

Neymar werd afgelopen zomer nadrukkelijk gelinkt aan een transfer naar Barcelona, maar een terugkeer in Catalonië kwam uiteindelijk niet van de grond.

Mundo Deportivo schrijft echter dat de Spaanse topclub de 27-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain nog niet vergeten is, want komende zomer zal er andermaal een poging ondernomen worden om hem los te weken. denkt Neymar over een halfjaar voor 180 miljoen euro te kunnen ophalen in Parijs.

Ondanks dat het huidige seizoen pas op de helft is, beginnen bij Barcelona op korte termijn de voorbereidingen op de volgende jaargang. De komst van Neymar heeft komende zomer prioriteit voor het bestuur van de Catalanen, mits de aanvaller in de komende zes maanden fit blijft.

De Spaanse krant schat de kansen van Barcelona nu beter in dan in de afgelopen zomerse transferwindow, omdat een FIFA-regel Neymar naar verluidt een mogelijkheid zou bieden om onder zijn tot 2022 lopende contract uit te komen.



De wereldvoetbalbond schrijft voor dat wanneer een speler die voor zijn 28e een contract heeft getekend en drie jaar van die verbintenis heeft uitgediend, het recht heeft om de club in kwestie tegen een compensatie te verlaten.

Door deze FIFA-regel kan Neymar een vertrek bij forceren, iets wat hij afgelopen zomer al leek te doen. Volgens Mundo Deportivo smeekte hij de clubleiding om hem te laten gaan, maar de Qatarese eigenaren waren geenszins van plan om mee te werken aan een vertrek.



In het begin van het seizoen liet Neymar enkele wedstrijden aan zich voorbij gaan, tot woede van de fans van PSG. De aanvaller was dit seizoen tot dusver goed voor negen doelpunten en zes assists in twaalf officiële wedstrijden. Volgens de berekeningen van Barcelona is Neymar komende zomer voor een bedrag van 180 miljoen op te halen in Parijs, waardoor de Franse topclub verlies moet nemen op de 222 miljoen die in de zomer van 2017 aan Barça werd betaald. PSG moet volgens de gemaakte contractafspraken volgend seizoen een jaarsalaris van 24 miljoen gaan betalen aan de Braziliaan en men zet liever alles op alles om Kylian Mbappé langer aan zich te binden, waardoor een terugkeer van Neymar naar Barcelona een reële optie lijkt.