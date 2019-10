FIFA onthult: boete voor Ajax en ban voor Chelsea vanwege dubieuze afspraken

De FIFA heeft woensdag meer details bekendgemaakt over de reden voor de transferban van Chelsea.

De Londenaren werden in februari voor twee transferwindows verbannen van het doen van aankopen. Tot op heden waren de details onduidelijk, maar nu is bekend geworden dat ook zijdelings betrokken is bij de zaak.

Het gaat daarbij om de speler Juan Familia-Castillo, die op 1 juli 2016 de overstap van de jeugdopleiding van de Amsterdammers naar die van maakte. Volgens de FIFA hadden the Blues al maanden daarvoor dubieuze afspraken gemaakt met Ajax over Familia-Castillo. Zo zou de linkervleugelverdediger niet meer verkocht en verhuurd mogen worden aan andere clubs zonder Chelsea's toestemming.

Bovendien zou Ajax Familia-Castillo beschikbaar moeten stellen voor trainingen en wedstrijden van Chelsea, terwijl hij dus nog onder contract stond in Amsterdam. De FIFA rekent Chelsea aan dat ze de inmiddels 19-jarige Nederlander in hun macht hadden, terwijl hij nog in de boeken stond bij een andere club. Ajax huurt Familia-Castillo overigens dit seizoen weer van Chelsea, maar dat staat los van de zaak.

De club van manager Frank Lampard handelde volgens de FIFA hetzelfde bij Billy Gilmour, die in augustus 2017 overkwam van Rangers. Chelsea dwong al in mei van dat jaar dezelfde clausules af als eerder bij Familia-Castillo: Rangers mocht Gilmour vanaf dat moment niet meer verkopen aan andere clubs en moest hem beschikbaar stellen voor trainingen en duels van Chelsea.

Zowel Ajax als Rangers werd voor de feiten beboet met een bedrag van 9.000 euro, terwijl Chelsea er met een transferban veel slechter vanaf kwam. Volgens de FIFA zijn de twee genoemde voorbeelden echter niet de enige vergrijpen waarvoor de club is bestraft. De wereldvoetbalbond verdenkt de Engelse grootmacht in totaal van maar liefst 150 overtredingen, waarbij 71 minderjarige voetballers betrokken waren. Ook Bertrand Traoré, die als vijftienjarige naar Chelsea werd gehaald en in 2016 een jaar aan Ajax werd verhuurd, wordt daarbij genoemd.