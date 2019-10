FIFA 20 wonderkinderen: De 20 beste jonge spelers met de hoogste potentiële ratings

Goal heeft een overzicht gemaakt van de 20 beste jonge spelers in FIFA 20. Wie heeft de hoogste potentiële rating in het spel?

PMet de lancering van FIFA 20 is er ook een nieuwe en verbeterde Career Mode in omloop - en de spelersdatabese is flink opgeschud.

In Career Mode kunnen FIFA-spelers een nieuwe carrière starten met hun gekozen teams in de jacht op de grote prijzen.

FIFA-spelers krijgen ook de kans om veelbelovende jonge talenten op te leiden tot wereldsterren en Goal heeft de beste jonge spelers van FIFA 20 op een rijtje gezet.

Dit zijn de twintig beste spelers van twintig jaar en jonger, met hun positie, de potentiële rating, hun actuele rating en hun waarde.

FIFA 20: De beste jonge spelers

Rank Name Leeftijd Club Positie PR HR Waarde 1 K. Mbappé 20 spits, rechtsbuiten 95 89 €92,4m 2 M. de Ligt 19 Piemonte Calcio* centrumverdediger 93 84 €46,9m 3 J. Felix 19 Atletico Madrid spits, vleugelaanvaller 93 80 €27,6m 4 G. Donnarumma 20 keeper 92 85 €39,9m 5 K. Havertz 20 aanvallende middenvelder 92 84 €45,5m 6 J. Sancho 19 vleugelaanvaller 92 84 €44m 7 Vinicius Jr. 18 linksbuiten 92 79 €22,3m 8 T. Almada 18 aanvallende middenvelder, spits 92 72 €6,4m 9 P. Foden 19 aanvallende middenvelder 90 76 €16,3m 10 T. Alexander-Arnold 20 rechtsback 89 83 €29,6m 11 Rodrygo 18 Real Madrid vleugelaanvaller, spits 89 76 €13,8m 12 Moise Kean 18 spits 89 76 €14,3m 13 S. Tonali 19 Brescia verdedigende middenvelder 89 75 €12,8m 14 A. Mac Allister 20 Brighton aanvallende middenvelder 89 75 €14,3m 15 C. Hudson-Odoi 18 vleugelaanvaller 89 73 €7,8m 16 A. Lafont 20 keeper 88 79 €14,8m 17 I. Konaté 20 centrumverdediger 88 79 €16,8m 18 D. Upamecano 20 RB Leipzig centrumverdediger 88 77 €13,4m 19 Kang-in Lee 18 aanvallende middenvelder, vleugelaanvaller 88 76 €12,4m 20 A. Maier 20 verdedigende middenvelder 88 76 €13,4m

PR = Potentiële rating

HR = Huidge Rating

* Matthijs de Ligt speelt in het spel voor Piemonte Calcio, aangezien zijn eigenlijke werkgever haar naamrechten exclusief aan PES heeft verkocht.

** Deze tabel is gebaseerd op de huidige situatie. De spelers beginnen met deze leeftijd en clubs, maar dit verandert gedurende het spel.

Het zal geen verrassing zijn dat Kylian Mbappé de dans leidt, want hij is nu al een van de beste spelers ter wereld - en niet alleen van de jongelingen.

Met zijn totaalrating van 89 staat hij nu al in de top 10 van de wereld en met een potentiële rating van 95 wordt hij gedurende het spel alleen maar beter.

Hij is daarmee de beste jonge speler, maar dat heeft ook zo zijn prijs. Het valt met een prijskaartje van 92,4 euro niet mee om hem te halen.

Matthijs de Ligt heeft een potentiële rating van 93 en hij start met 84. Hij is dus ook een topspeler, maar het is onwaarschijnlijk dat hij snel te koop komt te staan.

haalde met João Felix ook een toekomstig ster in huis, dus de kans is eveneens klein dat de Portugese groeibriljant direct te koop zal zijn, al zijn er met Kai Havertz en Jadon Sancho wel andere veelbelovende opties.

Gianluigi Donnarumma is zoals verwacht de beste jonge doelman op FIFA 20, met een huidige rating van 85 en een potentieel van 92. Alban Lafont is een degelijk alternatief als je wat meer geduld hebt.

Spelers als Vinicius Junior, Trent Alexander-Arnold en Phil Foden staan ook op de lijst, waarin de piepjonge Thiago Almade de goedkoopste optie is om je ploeg toekomstbestendig te maken.