FIFA 20: Wie zijn de snelste spelers ter wereld?

Op zoek naar een aanvallende versterking in career mode en komt snelheid goed van pas? Hier vind je een overzicht van de snelste spelers in FIFA 20.

Wie aan een Ultimate Team bouwt of voor een nieuw avontuur staat in de nieuwe career mode, zal open staan voor spelers met veel snelheid en een hoge acceleratie.

Vrijwel alle goede voorhoedes beschikken over een of meerdere sprintkanonnen. Goal maakte een overzicht van de tien snelste spelers in FIFA 20, gerangschikt op hun algemene rating, hun snelheid, acceleratie en sprintvermogen.



Paris Saint-Germain-aanvaller Kylian Mbappé staat bovenaan ons lijstje. De Frans international is de snelste speler in FIFA 20 met de hoogste rating (86). Zijn pace is beoordeeld op 96, met zijn acceleratie scoort hij 96 en dat geldt ook voor zijn sprintvermogen.

Hij deelt de eerste plaats enigszins verrassend met Adama Traoré. De aanvaller van heeft een rating van 74, maar zijn snelheid is indrukwekkend.

Net als Mbappé scoort hij 96 op basis van snelheid, maar hij maakt het onderscheid met zijn acceleratie: 97. Zijn sprintvermogen is goed voor een rating van 96.



De Duitse buitenspeler Leroy Sané vindt zichzelf terug op de derde plaats, met een rating van 86. Zijn pace staat op 96, zijn acceleratie op 94 en met zijn sprintvermogen scoort de -aanvaller 96.

Gelson Martins van doet het ook niet onaardig met een snelheid van 95, terwijl Anibal Chala van Deportivo Toluca zichzelf even snel mag noemen als de Portugees uit de .



Ook Pierre-Emerick Aubameyang vindt zichzelf terug in de top tien. De aanvaller van heeft een algemene rating van 88. Zijn snelheid wordt beoordeeld met een rating van 94.

De Gabonese aanvaller heeft een acceleratie die goed is voor 93, daar zijn sprintvermogen op 95 staat. Aubameyang wordt op de voet gevolgd door Sadio Mané.

Ook de -aanvaller heeft een algemene rating van 88 en een snelheid van 94. Zijn acceleratie is met 96 indrukwekkend te noemen, terwijl zijn sprintvermogen op 93 is ingesteld.

De top tien wordt gecompleteerd door Douglas Costa van Piemonte Calcio, Iñaki Williams van Athletic Club en Ismaila Sarr van .

De tien snelste spelers in FIFA 20