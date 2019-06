FIFA 20: Welke nieuwe features en aanpassingen zitten in de game?

Eind september komt de nieuwste FIFA uit en Goal bekijkt daarom welke veranderingen we kunnen verwachten.

EA Sports heeft bevestigd dat FIFA 20 in de laatste week van september op de markt verschijnt.



Dat betekent dat ook met deze nieuwe versie weer wordt verwacht dat de game beter is dan zijn voorganger. De spelmakers houden iedere keer rekening met reacties uit verschillende hoeken om te bepalen op welke aspecten ze zich moeten focussen.



Feedback van professionele E-sporters is belangrijk, maar ook die van 'normale' gamers, de online community en interne experts.



De EA-ontwikkelaars zijn dus goed geïnformeerd om de gamers te geven wat ze willen, terwijl ze ook hun eigen creatieve visie voor de populaire voetbalgame nastreven.



In de aanloop naar de uitgave van FIFA 20 kijkt Goal naar veranderingen in de gameplay en nieuwe features die we kunnen verwachten.

Straatvoetbal met kleinere teams keert terug in FIFA 20 in de vorm van een nieuwe feature die de naam Volta heeft gekregen. Volta betekent letterlijk 'terugkeer' in het Portugees.



Deze nieuwe spelmodus, die kennelijk één van de meest gewenste toevoegingen van de gamers was, zal heel anders zijn dan de bekende FIFA Street-serie van een aantal jaren geleden. Volta is authentieker en realistischer.



Spelers kunnen drie tegen drie spelen, vier tegen vier of vijf tegen vijf met hun zelf gecreëerde personage. Je kan ook kiezen om met gevestigde namen als Lionel Messi en Cristiano Ronaldo te voetballen.



Volta is ook online beschikbaar - met competities, inclusief promotie en degradatie - en er wordt een verhaalmodus toegevoegd, als een soort vervanger van The Journey.

A.I. verdediging, bewegen & positionering

De mei-editie van EA Sports' 'Pitch Notes' onthulde dat in de komende FIFA-versie wijzigingen zijn aangebracht in de A.I. verdediging en de manier van bewegen.



'Gepland tacklen' is een nieuwe functie die de voorkeur geeft aan handmatig verdedigen. Algemene verdedigingsmanieren worden vernieuwd om die handmatige verdediging te belonen.



Dat betekent dat je minder vaak zal zien dat een speler automatisch tackelt of een blok zet.



Gamers die in een bepaalde situatie handmatig willen verdedigen, kunnen daarvoor een verbeterd besturingssysteem gebruiken dat ontwikkeld is om precisie en wendbaarheid te verbeteren.



Bovendien is de computerintelligentie bij het verdedigen van spelhervattingen verbeterd om het afstemmen van markeringen realistischer te maken. Langere spelers zullen bijvoorbeeld eerder tegenstanders in de gaten houden die net zo lang zijn.

Passen

EA Sports streeft altijd naar een nog realistischer game dan de vorige versie en het wordt allemaal steeds moeilijker. Het is dan ook geen verrassing dat net als bij andere aspecten van de gameplay de passing lastiger wordt.



Hoe moeilijk het is om een pass bij een teamgenoot te krijgen, zal afhankelijk worden van de situatie waarin de speler zich bevindt. Een pass vanuit de draai, een pass zonder de bal eerst aan te nemen en eentje vanuit een ongebruikelijke positie zal dus sneller worden onderschept door een tegenstander.



Als er geen druk wordt gezet, wordt het passen echter makkelijker en is er weinig kans op een foute pass als de speler in een normale houding de bal ontvangt of speelt.



Er komt ook een nieuwe optie bij om vanaf de grond of vanuit de lucht een pass te geven met een lob.

Timed Finishing & één-tegen-één

Het 'Timed Finishing' mechanisme dat in FIFA 19 werd geïntroduceerd, wordt in FIFA 20 verder verfijnd. Het lijkt erop dat het daardoor moeilijker wordt om te scoren.



Het groene timing balkje voor getimed schieten wordt in FIFA 20 gereduceerd van twee tot vier frames tot slechts twee frames voor ieder schot, waardoor gamers nog beter moeten timen om een doelpunt te maken.



Doelpogingen vanuit de draai worden bovendien minder krachtig dan ze in FIFA 19 waren.



Om nog even bij het scoren te blijven; volley's zijn in de nieuwe game minder nauwkeurig. Ook wordt het moeilijker om in een vol strafschopgebied te scoren met een kopbal.



Bij het afronden zijn dus aanpassingen gedaan om het scoren moeilijker te maken, maar FIFA-fans zullen opgelucht zijn dat één-tegen-één-situaties wel eenvoudiger worden in FIFA 20.



De nauwkeurigheid van een schot is trouwens hoger in een makkelijke situatie (bijvoorbeeld bij een schot voor open doel) en keepers hebben niet langer 'bovenmenselijke' reacties in huis.

Meerdere trucs

FIFA-spelers die ervan genieten om met hun trukendoos meerdere tegenstanders het bos in te sturen, zullen in FIFA 20 hun vaardigheden echt moeten verbeteren.



In de volgende editie wordt dat namelijk moeilijker. EA Sports heeft aangegeven dat de kans op een fout 'exponentieel' toeneemt als je meer dan twee trucjes achter elkaar uitvoert.

Reacties en bewegingen van de keeper

Zoals vermeld worden keepers die in FIFA 19 soms bovenmenselijk leken nu gereduceerd tot gewone stervelingen in FIFA 20. Hun reacties in één-tegen-één-situaties worden aangepast om de realiteit beter weer te geven.



Gamers die hun keeper zelf willen besturen, zullen bovendien merken dat hun bewegingen minder effectief zijn dan in de vorige editie. Aan de wandel gaan met je 'vliegende keeper' is wellicht dus niet zo verstandig meer.

Beweging van de bal

FIFA 20 krijgt een nieuw Ball Physics System dat bedoeld is om de manier waarop de bal door de lucht beweegt, realistischer te maken.



Het traject dat de bal bij een pass of doelpoging aflegt verandert daardoor. Het effect aan de bal en de manier waarop hij stuitert hangt meer af van de manier waarop de bal is geraakt.