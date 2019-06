FIFA 20: Welke competities en toernooien zijn beschikbaar in de game?

Zowel de Champions League als Europa League werd geïntroduceerd voor FIFA 19, maar welke nieuwe competities verschijnen er in de nieuwste versie?

Langzaam maar zeker komen er steeds meer details naar buiten over FIFA 20, dat eind september op de markt komt. Fans van 's werelds populairste voetbalgame kunnen een aantal nieuwe teams, competities en toernooien verwachten.



Met elke nieuwe versie van FIFA wordt de game uitgebreid met nieuwe speelopties. In de vorige uitgave waren de en nieuw, maar ook de Chinese Super League. Een uitbreiding op een database van meer dan dertig competities en meer dan 700 teams.



Hoewel FIFA 20 pas over enkele maanden wordt gelanceerd, is er een grote kans dat EA nog meer competities en toernooien zal toevoegen.



FIFA 19 kende de meerderheid van de grote en bekende competities, maar er waren ook uitzonderingen, zoals de Roemeense Liga 1 en de National League, het vijfde niveau van Engeland. Competities die in FIFA 19 een licentie hadden, zijn waarschijnlijk ook weer in FIFA 20 beschikbaar.



De Vanarama National League, zoals de vijfde divisie van Engeland officieel heet - met clubs als Macclesfield Town en Leyton Orient - verscheen nog nooit eerder in een FIFA-game. Een petitie van een fan om daar verandering in te brengen is meer dan 10.000 keer ondertekend. De National League, meerdere clubs en FA-voorzitter David Bernstein steunen het plan ook.



Andy Alderson, CEO en mede-oprichter van Vanarama, zei: "We houden ervan om betrokken te zijn bij het non league voetbal. Het is echt voetbal, met echte supporters."



"De Vanarama National League blijft ieder jaar groeien en verdient het om erkent te worden in FIFA 20. EA Sports moet daar kennis van nemen en de beste fans van de hele voetbalwereld geven wat ze willen."



"If it’s in the game, it’s in the game. Kom op, EA! Maak je eigen slogan waar!"



De introductie van nog een lagere divisie zou met name de gameplay van Career Mode verbeteren, aangezien spelers daarin bijvoorbeeld een club uit League One naar de Premier League kunnen leiden.



Blijf deze pagina in de gaten houden voor meer updates over nieuwe competities in FIFA 20.

Welke competities waren al beschikbaar in FIFA 19?

Argentinië D1 🇦🇷 Frankrijk D1 🇫🇷 Ierland D1 🇮🇪 Australië D1 🇦🇺 Duitsland D1 🇩🇪 Rusland D1 🇷🇺 Oostenrijk D1 🇦🇹 Nederland D1 🇳🇱 Saoedi-Arabië D1 🇸🇦 België D1 🇧🇪 Italië D1 🇮🇹 Schotland D1 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 Brazilië D1 🇧🇷 Japan D1 🇯🇵 Spanje D1 D2 🇪🇸 Chili D1 🇨🇱 Zuid-Korea D1 🇰🇷 Zweden D1 🇸🇪 China D1 🇨🇳 Mexico D1 🇲🇽 Zwitserland D1 🇨🇭 Colombia D1 🇨🇴 Noorwegen D1 🇳🇴 Turkije D1 🇹🇷 Denemarken D1 🇩🇰 Polen D1 🇵🇱 USA / Canada D1 🇺🇸🇨🇦 Engeland D1 D2 D3 D4 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Portugal D1 🇵🇹

*D = Divisie.