FIFA 20 Volta: Wat houdt deze 5 tegen 5 modus precies in?

EA Sports komt in de nieuwste versie van FIFA met een nieuwe spelmodus, namelijk straatvoetbal.

FIFA 20 verschijnt eind september op de markt en veel fans zijn wereldwijd erg benieuwd naar de nieuwste spelmodus: Volta.



Na de introductie van de in FIFA 19 zijn de ontwikkelaars van 's werelds populairste voetbalgame de uitdaging aangegaan om nog een stap voorwaarts te zetten.



Nu de release van FIFA 20 nog een paar maanden weg is, bekijkt Goal alvast wat Volta precies inhoudt.

Wat is FIFA 20 Volta?

"Voor miljoenen mensen ter wereld zijn de straten hun stadion."



Zo luidde de reactie van Volta-producer Jeff Antwi toen hem werd gevraagd naar de inspiratie achter de introductie van deze nieuwe feature in FIFA 20.



Volta, het Portugese woord voor 'terugkeer', is de nieuwste innovatie van EA Sports, die gamers de gelegenheid geeft om op straat te voetballen, ver weg van de beroemde stadions van grote clubs.



"Het is een terugkeer naar het straatvoetbal voor de FIFA-game en we zijn erg enthousiast om op plaatsen te zijn waar het voetbal is ontstaan", aldus Antwi.



"Authenticiteit, creativiteit en cultuur zijn allemaal aspecten die we naar Volta wilden brengen."

Volgens Matt Prior, creative director van FIFA 20, was de toevoeging van straatvoetbal 'één van de meest gevraagde features' van degenen die het spel spelen.



"Vrijwel iedere gamer trapte nooit voor het eerst tegen een bal in een wedstrijd van elf tegen elf", sprak Prior tegen Goal.



"De wortels van het voetbal beginnen in de achtertuin, in het park. Een onderdeel van het voetbal dat we nog niet eerder in de game hebben gehad, dus we waren heel enthousiast om dat aspect nu naar FIFA te brengen."

Wat kun je doen in FIFA 20 Volta?

De nieuwe FIFA Volta wordt aangedreven door dezelfde gameplay die je op het normale voetbalveld ook gebruikt, maar wel met een paar aanpassingen om de echte straatvoetbalervaring te creëren.

Bouw je eigen unieke speler

Gamers kunnen hun eigen unieke speler creëren met een op maat gemaakte look, inclusief kapsel, kleding, tatoeages en de manier van juichen. Zogenaamde 'vanity items' zijn beschikbaar om te unlocken.



In één simpele beweging is het mogelijk om een mannelijk of vrouwelijk personage te maken en teams kunnen uit spelers van beide geslachten bestaan.

Vijf spelsoorten

Er zijn vijf verschillende spelsoorten, namelijk:

3v3 Rush*

4v4

4v4 Rush*

5v5

Professioneel futsal

* Zonder keeper

Speel op verschillende locaties

Om de gamer een authentieke spelervaring van straatvoetbal te geven, kun je kiezen uit verschillende arena's. Van een kooi in een Londense buitenwijk en een pleintje in Amsterdam tot het dak van een wolkenkrabber in Tokyo.

Speel met officiële teams

Naast het creëren van je eigen personage, is het in Volta ook mogelijk om de controle over te nemen van één van de gelicentieerde teams uit de game.



Supersterren Lionel Messi en Cristiano Ronaldo zouden elkaar dus tegen kunnen komen op een Amsterdams pleintje, om voor eens en voor altijd te bepalen wie de GOAT van het straatvoetbal is.

Volta verhaalmodus

Hoewel je The Journey niet meer zal terugvinden in FIFA 20 heeft EA Sports wel aangegeven dat er een soort verhaalmodus verbonden is aan Volta. Wat dat precies inhoudt, is nog niet helemaal duidelijk.



Wellicht moet je je eigen speler gaan begeleiden in het straatvoetbalwereldje, bijvoorbeeld van een lokale wijk tot een professioneel futsal-team.

Online

Online gamen is de laatste jaren enorm gegroeid in populariteit en EA Sports voegt nu dus Volta aan het aanbod toe.



Net als in FIFA Ultimate Teams zijn er competities waarin spelers om promotie en degradatie moeten vechten.



Je zou kunnen verwachten dat er op een bepaald moment wellicht ook eSporters zijn die zich specifiek op Volta richten.

Wat is het verschil tussen Volta en FIFA Street?

Het is niet de eerste keer dat EA Sports probeert om straatvoetbal te repliceren in een game en gamers die FIFA al jaren spelen, zullen zich FIFA Street vast nog wel herinneren.



De verwachting is echter dat Volta heel anders is dan zijn voorganger.



"FIFA Street hebben we jaren geleden al ontwikkeld en het was fantasierijk, een beetje overdreven en wellicht niet helemaal authentiek", vertelde Aaron McHardy, uitvoerend producer van FIFA 20, aan Goal.



Terwijl FIFA Street wat betreft de weergave van de spelers en hun kwaliteiten inderdaad wat cartoonachtig oogde, belooft Volta een veel betere afspiegeling van de werkelijkheid te worden.



Zoals eerder vermeld kun je in Volta ook vrouwelijke spelers kiezen, iets dat in eerdere straatvoetbalgames nog niet mogelijk was.