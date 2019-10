FIFA 20 Ultimate Team: Wie zijn de 'Ones to Watch' in de nieuwe game?

Ze zijn de meest gewilde kaarten van de game, maar wie zijn de 'Ones to Watch' en hoe werkt het precies?

Terwijl het voetbalseizoen in heel Europa in volle gang is, geeft de release van FIFA 20 de kans om te investeren in Ultimate Team en spelers binnen te halem die klaar zijn voor het grote werk.

Van Antoine Griezmann tot Nicolas Pépé; verschillende sterren zijn afgelopen zomer naar een andere club gegaan om een niveau hoger te bereiken.

Deze spelers worden als Ultimate Team-goud beschouwd en ze horen bij een select gezelschap van 23 spelers die een kaart met de naam Ones to Watch hebben gekregen.

Wat zijn Ones to Watch spelers?

Een belangrijk aspect van de kaarten waarmee ze zich onderscheiden, is het feit dat ze dynamisch zijn. Hun statistieken verbeteren dus als de echte spelers in real-life goed presteren.

In tegenstelling tot Team of the Week-kaarten, waarbij statistieken alleen iets verbeteren na een bepaalde prestatie, krijgen de Ones to Watch telkens een upgrade als ze uitblinken.

Dat betekent dat de ratings van een speler die een consistent seizoen speelt drastisch omhoog kunnen gaan naarmate de maanden verstrijken. Uiteindelijk kan die speler dus veel betere statistieken hebben dan op zijn normale kaart of Team of the Week-versie. De statistieken van Ones to Watch gaan bovendien nooit omlaag, dus hun waarde zal nooit heel veel dalen.

Na de lancering van FIFA 20 op 27 september zijn Ones to Watch slechts tijdelijk beschikbaar via specials packs. Geselecteerde spelers zouden later kunnen worden opgehaald via de Squad Building Challenges (SBC's).

Populaire Ones to Watch worden vaak ook voor een groot aantal coins op de markt aangeboden.

Welke Ones to Watch zijn beschikbaar in FIFA 20?

EA Sports heeft voor de release van eind september een lijst van 23 spelers naar buiten gebracht.

De opvallendste kaart is die van Eden Hazard, die een beginnende algemene rating van 91 heeft, met onder meer 94 voor dribbelen en 91 voor snelheid. Antoine Griezmann en Philippe Coutinho maken de top drie compleet.

Andere noemenswaardige spelers zijn Frenkie de Jong (86), Matthijs de Ligt (85), João Félix en Romelu Lukaku.