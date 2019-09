FIFA 20 speler ratings: 100 beste spelers & releasedatum

De algemene scores van de beste voetballers ter wereld zijn bijgewerkt voor de nieuwe versie van het spel, maar welke spelers halen de top 100?

EA Sports heeft de 100 beste spelers in FIFA 20 onthuld. Anders dan in voorgaande jaren, waar de ratings werden vrijgegeven in batches van 10, aftellend tot de top 10 beste spelers, is dit jaar de volledige lijst van 100 beste spelers in één keer onthuld.

De 100 beste spelers zijn onderverdeeld in posities, maar hun ratingen zijn nog niet onthuld. De fans moeten dus nog een paar extra dachten wachten om erachter te komen of Lionel Messi of Cristiano Ronaldo de beste speler is in FIFA 20.

Dit jaar zullen Ronaldo en zijn teamgenoten bij in het spel deel uitmaken van een team genaamd Piemonte Calcio, vanwege het ontbreken van de licentie. De rest van de top 100 speelt allemaal in gelicentieerde teams, wat betekent dat voetbalfans als hun favoriete supersterren kunnen spelen als de game later deze maand officieel wordt gelanceerd.

De volledige lijst met FIFA 20-ratings wordt op maandag 9 september onthuld.

FIFA 20: Beste doelmannen

Spelers Team Land Positie Alisson Becker Brazilië DM Thibaut Courtois België DM David De Gea Spanje DM Gianluigi Donnarumma Italië DM Ederson Brazilië DM Samir Handanovic Slovenië DM Hugo Lloris Frankrijk DM Keylor Navas Paris Saint-Germain Costa Rica DM Manuel Neuer Duitsland DM Jan Oblak Slovenia DM Wojciech Szczesny Piemonte Calcio Polen DM Marc-André ter Stegen Duitsland DM

FIFA 20: Beste verdedigers

Spelers Team Land Positie David Alaba Bayern München Oostenrijk LB Jordi Alba Barcelona Spanje LB Toby Alderweireld Tottenham Hotspur België CV Alex Sandro Piemonte Calcio Brazilië LB Leonardo Bonucci Piemonte Calcio Italië CV Dani Carvajal Real Madrid Spanje RB Giorgio Chiellini Juventus Italië CV Matthijs de Ligt Juventus Nederland CV José Giménez Atlético Madrid Uruguay CV Diego Godín Internazionale Uruguay CV Mats Hummels Duitsland CV Joshua Kimmich Bayern München Duitsland RB Kalidou Koulibaly SSC Senegal CV Aymeric Laporte Manchester City Frankrijk CV Kostas Manolas SSC Napoli Griekenland CV Marcelo Real Madrid Brazilië LB Marquinhos Brazilië CV Gerard Piqué Barcelona Spanje CV Andrew Robertson Liverpool Schotland LB Sergio Ramos Real Madrid Spanje CV Milan Skriniar Internazionale Slowakije CV Niklas Süle Bayern München Duitsland CV Thiago Silva PSG Brazilië CV Samuel Umtiti Barcelona Frankrijk CV Virgil van Dijk Liverpool Nederland CV Raphaël Varane Real Madrid Frankrijk CV Jan Vertonghen Tottenham Hotspur België CV

FIFA 20: Beste middenvelders

Spelers Team Land Positie Allan Napoli Brazilië CM Bruno Fernandes Portugal AMC Casemiro Real Madrid Brazilië VM David Silva Manchester City Spanje AMC Kevin De Bruyne Manchester City België AMC Frenkie de Jong Barcelona Nederland CM Paulo Dybala Piemonte Calcio Italië AMC Christian Eriksen Tottenham Hotspur Denemarken AMC Fabinho Liverpool Brazilië VM Fernandinho Manchester City Brazilië VM Alejandro Gómez Argentinië AMC Isco Real Madrid Spanje AMC N'Golo Kanté Frankrijk VM Koke Atletico Madrid Spanje RM Toni Kroos Real Madrid Duitsland CM Blaise Matuidi Piemonte Calcio Frankrijk VM Sergej Milinkovic-Savic SS Servië CM Luka Modric Real Madrid Kroatië CM Thomas Müller Bayern München Duitsland AMC Daniel Parejo Spanje CM Miralem Pjanic Piemonte Calcio Bosnië CM Paul Pogba Manchester United Frankrijk CM Ivan Rakitic Barcelona Kroatië CM Marco Reus Borussia Dortmund Duitsland AMC Rodri Manchester City Spanje VM James Rodríguez Real Madrid Colombia AMC Saúl Atlético Madrid Spanje CM Sergio Busquets Barcelona Spanje VM Thiago Bayern München Spanje CM Marco Verratti PSG Italië CM Axel Witsel Borussia Dortmund België VM Hakim Ziyech Marokko AMC

FIFA 20: Beste aanvallers

Spelers Team Land Positie Sergio Agüero Manchester City Argentinië ST Pierre-Emerick Aubameyang Gabon ST Karim Benzema Real Madrid Frankrijk CF Bernardo Silva Manchester City Portugal RW Edinson Cavani PSG Uruguay ST Philippe Coutinho Bayern München Brazilië LW Cristiano Ronaldo Piemonte Calcio Portugal ST Ángel Di María PSG Argentinië RW Antoine Griezmann Barcelona Frankrijk CF Eden Hazard Real Madrid België LW Zlatan Ibrahimovic Zweden ST Mauro Icardi PSG Argentinië ST Ciro Immobile SS Lazio Italië ST Lorenzo Insigne SSC Napoli Italië CF Harry Kane Tottenham Hotspur Engeland ST Alexandre Lacazette Arsenal Frankrijk ST Robert Lewandowski Bayern München Polen ST Romelu Lukaku Internazionale België ST Sadio Mané Liverpool Senegal LW Kylian Mbappé PSG Frankrijk ST Dries Mertens Napoli België CF Lionel Messi Barcelona Argentinië RW Neymar PSG Brazilië LW Roberto Firmino Liverpool Brazilië CF Mohamed Salah Liverpool Egypte RW Leroy Sané Manchester City Duitsland LW Son Heung-min Tottenham Hotspur Zuid-Korea CF Raheem Sterling Manchester City Engeland RW Luis Suárez Barcelona Uruguay ST

FIFA 20 wordt wereldwijd uitgebracht op 27 september. De Champions of Ultimate Edition is vanaf 24 september beschikbaar.