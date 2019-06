FIFA 20: Releasedatum, prijs, nieuwe features en meer

Nog een paar maanden wachten en dan wordt de nieuwste versie van 's werelds populairste voetbalgame gelanceerd voor Xbox One, PS4 en PC.

Inhoud

1. Wanneer komt FIFA 20 uit?

2. Hoeveel gaat FIFA 20 kosten?

3. Nieuwe features in FIFA 20

4. Wanneer kan ik FIFA 20 bestellen?

5. Op welke consoles komt FIFA 20 uit?

6. Heb ik voor FIFA 20 een abonnement nodig?

7. Wie komt er op de cover van FIFA 20?

De ontwikkelaars van EA Sports werken momenteel druk aan de volgende editie van de FIFA-serie om FIFA 19 te laten opvolgen door een nóg betere voetbalvideogame-ervaring.



FIFA 20 wordt de 27ste uitgave van deze bestseller, die in 1993 voor het eerst in de winkels lag onder de naam FIFA International Soccer. Wereldwijd kijken fans er nu al naar uit.



Hoe ziet de game er dit keer uit? Zijn er veel nieuwe features? Wat kost de nieuwe FIFA? Allemaal vragen die gamers graag beantwoord zien worden.



De komende weken worden steeds meer details over de game bekend. In de tussentijd zet Goal alvast alles op een rij wat we tot nu toe van FIFA 20 weten.

Wanneer komt FIFA 20 uit?

De standaard editie van de game is op vrijdag 27 september beschikbaar om te spelen. Spelers die in de voorverkoop alvast de Champions of Ultimate editie bestellen, krijgen echter drie dagen eerder al toegang, op dinsdag 24 september.



EA kwam op 8 juni met een 'game changing announcement', namelijk de introductie van VOLTA. Daarvan kun je hieronder een trailer bekijken:

Hoeveel gaat FIFA 20 kosten?

Standard Edition - €59,99

In de voorverkoop:

Tot wel 3 FIFA 20 Ultimate Team Rare Gold Packs (één per week, drie weken lang)

Kies één van de vijf mid-version ICON Items voor 5 FUT wedstrijden

Special Edition FUT Tenues

Champions Edition - €79,99

In de voorverkoop:

3 dagen eerder spelen (vanaf 24 september)

Tot wel 12 FIFA 20 Ultimate Team Rare Gold Packs (één per week, twaalf weken lang)

Kies één van de vijf mid-version ICON Items voor 5 FUT wedstrijden

Special Edition FUT Tenues

Ultimate Edition: €89,99

In de voorverkoop:

FUT 20 Ones To Watch Player Item (niet te verhandelen)

3 dagen eerder spelen (vanaf 24 september)

Tot wel 24 FIFA 20 Ultimate Team Rare Gold Packs (twee per week, twaalf weken lang)

Kies één van de vijf mid-version ICON Items voor 5 FUT wedstrijden

Special Edition FUT Tenues

Nieuwe features in FIFA 20

De spelmakers van EA Sports zoeken altijd naar manieren om hun product te verbeteren, dus we kunnen ook in FIFA 20 een aantal nieuwe features verwachten. In mei kwam het gameplay-team van EA Sports met een update om te vertellen waar ze de afgelopen maanden aan hebben gewerkt.



Eén van de aspecten waaraan is gewerkt, is de A.I. Defending, een vernieuwd verdedigingssysteem inclusief 'geplande tackles'. Zo raak je niet meer gefrustreerd door wat de computer allemaal doet. Eén-tegen-één-scenario's krijgen ook een update om meer consistentie te creëren. Dat betekent concreet dat afronden beter zal gaan en dat keepers minder 'bovenmenselijke reacties' vertonen, zoals de EA-ontwikkelaars het noemen.



Er komen ook aanpassingen in het passen van de bal, vooral wat betreft nauwkeurigheid. De kans dat een pass bij een teamgenoot aankomt, wordt meer afhankelijk van bijvoorbeeld lichaamspositie en pressie van de tegenstander. Als onderdeel van die verbeterde gameplay kunnen spelers ook met een stiftbal een pass geven of een zogenaamde 'driven-pass-and-go'.



Terwijl we nog wachten op meer updates, hebben we alvast bekeken wat er nog meer nieuw is in FIFA 20.



VOLTA



De nieuwe VOLTA-gameplay is in feite een soort FIFA Street modus. Spelers kunnen 3 Tegen 3 Rush spelen (zonder keepers), 4 Tegen 4, 4 Tegen 4 Rush, 5 Tegen 5 en professioneel Futsal.



Er kan voor verschillende arena's en omgevingen worden gekozen, sommige zonder muren, inclusief stedelijke omgevingen zoals pleintjes in Amsterdam of het dak van een wolkenkrabber in Tokyo.



Je kan het uiterlijk van je avatars veranderen, net als de kleding, het haar en eventuele tatoeages.



EA heeft bevestigd dat VOLTA Football alleen beschikbaar zal zijn op de PC, PlayStation 4 en Xbox One. De Nintendo Switch-versie van FIFA 20 wordt omschreven als een 'Legacy Edition' (FIFA 19 voor de PS3 en Xbox 360 waren ook Legacy Editions).



Hier kun je meer lezen over VOLTA.

Dynamisch weer

Jürgen Klopp is wel eens raar aangekeken als hij het weer de schuld gaf van een slechte prestatie van , maar de Duitser heeft misschien wel een punt. Weersomstandigheden als zware regenval, sneeuw en veel wind hebben inderdaad invloed op het spel. Niet alleen op de spelers zelf, maar ook op het veld. overwoog niet voor niets bij de UEFA een klacht in te dienen over het veld waarop ze in maart in de achtste finales van de tegen Dynamo Kiev moesten spelen.



Als het gaat om veranderende weersomstandigheden loopt FIFA achter op rivaal Pro Evolution Soccer. De realiteit van FIFA zou echt vergroot worden als dat op één of andere manier in de game kan worden verwerkt.

Euro 2020

Eén van de grootste nieuwe features in FIFA 19 was de introductie van de en Europa League, nadat EA Sports bij de UEFA de rechten wist te bemachtigen. Europa's grootste clubcompetitie werd verweven in de structuur van de game, namelijk in The Journey, Ultimate Team en Career Mode, maar ook als gewone toernooimodus.



De verwachting is dat we dat in FIFA 20 wellicht ook kunnen zien met andere UEFA-competities, zoals het EK, dat in 2020 in verschillende landen wordt gespeeld.



De laatste FIFA-game waarin je een EK kon spelen, was FIFA 12 door middel van een speciaal download pack. Vorig jaar kon je op dezelfde manier het WK van 2018 spelen.

Nieuwe Icons

Er is ook ruimte voor nieuwe Icons in FIFA 20. Spelers als Francesco Totti, Zinédine Zidane en Andrea Pirlo zijn allemaal potentiële toevoegingen. David Beckham zal waarschijnlijk echter niet snel in een FIFA-game te vinden zijn, omdat hij een deal heeft met Konami's Pro Evolution Soccer.

Virtual Reality?

De volgende stap in de evolutie van videogames is virtual reality. De technologie is al beschikbaar, aangezien PlayStation VR headsets steeds meer een 'must have' voor gameliefhebbers worden. Er bestaan al een aantal VR-games, maar zowel EA als Konami heeft zich er nog niet aan gewaagd wat betreft hun voetbalgames.



Een VR-modus in FIFA 20 zou een krachtige sprong voorwaarts zijn van EA Sports en het zou een meeslepende game-ervaring moeten bieden die minstens zo goed is als die game-ervaring van nu. Dit kalenderjaar is het nog te vroeg, maar het zou niet verrassend zijn als we dit in de toekomst terugzien.

Meer competities, clubs en stadions

Het is voor de hand liggend, maar FIFA 20 zou in potentie meer gelicentieerde competities kunnen hebben en daardoor ook meer clubs.



Bovendien is er natuurlijk altijd plek voor meer stadions, bovenop de 102 stadions die al beschikbaar waren in FIFA 19. Als Euro 2020 bijvoorbeeld een feature zou worden, zouden de twaalf speelstadions van het toernooi ook in de game verschijnen. Veel van die locaties zitten er nu nog niet in.

Wanneer kan ik FIFA 20 bestellen?

Begin juni werd de releseadatum van FIFA 20 bekendgemaakt en fans kunnen de game nu alvast bestellen via de officiële website van EA en bijbehorende verkopers.

Op welke consoles komt FIFA 20 uit?

FIFA 20 verschijnt voor Xbox One, PlayStation 4 en de PC.

Heb ik voor FIFA 20 een abonnement nodig?

Op dit moment heb je voor FIFA geen registratie nodig en gamers kunnen de game kopen in de vorm van een disc of als download.



Er is de laatste jaren echter veel gezegd en geschreven dat mogelijk ook EA op zo'n model overstapt. Andrew Wilson, de CEO van EA, zei in 2017 in een interview met Bloomberg dat hij verwacht dat de game-industrie in de voetsporen treedt van de muziek- en televisie-industrie. Al kan dat volgens hem nog wel even duren.



"De grootste verstoring van de consumptie van entertainment media in de laatste vijf jaar is de combinatie van streaming plus registratie", aldus Wilson.



"Het heeft de manier waarop we televisie kijken veranderd, net als de manier waarop we naar muziek luisteren en de manier waarop ik boeken lees. Het is naïef om te zeggen dat dat geen invloed zou hebben op de game-industrie."



"Of het nog wat langer duurt? Ja, om meerdere redenen: de grootte van bestanden, interactieniveau, design."



"Maar ik geloof wel dat het in de toekomst een belangrijke rol gaat spelen in onze wereld, net zoals dat nu al het geval is voor muziek, televisie en boeken."



Die woorden suggereren dat het slechts een kwestie van tijd is voordat ook FIFA een abonnementsservice wordt, die vergelijkbaar is met Spotify en Netflix.



Wie komt er op de cover van FIFA 20?

Op dit moment lijkt er geen 'cover star' te komen voor FIFA 20.



Nu EA Sports de nieuwe VOLTA-toevoeging heeft aangekondigd, lijkt het erop dat de game-gigant meer bezig is geweest met het verbeteren van de game dan de vraag welke voetbalvedette er op de cover moet komen.



'Volta' is het Portugese woord voor 'terugkeer'. Het idee is dat de andere helft van de voetbalwereld op die manier bij de game betrokken wordt.