FIFA 20 ratings: alle spelers met 5 sterren skill moves

Cristiano Ronaldo, Neymar, Kylian Mbappé en Paul Pogba zijn een aantal spelers die vijf sterren skill moves kunnen uitvoeren in FIFA 20.

Spelers uit deze exclusieve groep kunnen het verschil maken voor de gamers die het spel goed onder de knie hebben.

Het gaat om spelers die een uitstekende techniek beheersen. Met deze doorgaans aanvallend ingestelde spelers is het voor gamers mogelijk om zelfs de beste verdedigers het bos in te sturen.



Spelers worden in FIFA 20 onder meer beoordeeld op hun technische kwaliteiten. Individuele kwaliteiten worden aan de hand van hun technische baggage gerangschikt: een tot en met vijf sterren.

Dit voorkomt dat een speler als Eric-Maxim Choupo Moting op dezelfde manier kan worden bespeeld als zijn Paris Saint-Germain-ploeggenoten Neymar of Mbappé.



De lijst van spelers met de beste skills bestaat uit de bekende grote namen zoals Ronaldo, Pogba en Neymar, die hun tegenstanders op wekelijkse basis voor schut zetten.

Gary Mackay-Steven is iemand die niet bekend is bij het grote publiek, maar toch is de aanvaller van FC terug te vinden in de lijst van spelers met de beste skill moves .



Hieronder vind je alle spelers die op basis van hun skill vaardigheden in FIFA 20 vijf sterren hebben gekregen, waardoor zij in de nieuwste versie van de games de beste moves kunnen laten zien.