FIFA 20: Met welke spelers neem je de beste vrije trappen?

Wie kun je het beste in je team hebben voor vrije trappen in FIFA 20? Goal zocht het uit.

Vrije trappen en zijn van het grootste belang in het hedendaagse voetbal omdat ze teams - en dan vooral de underdogs - een kans bieden om een cruciale treffer te maken.

Bij FIFA 20 is het natuurlijk niet anders, want een vrije trap op een interessante plek kan worden omgetoverd tot ideale manier om een stugge defensie te slechten.

Om een situatie volledig uit te buiten is het wel vereist om een echte specialist aan te wijzen en er zijn twintig spelers die een rating van 87 of hoger hebben op het gebied van vrije trappen.

Dat maakt hen tot de specialisten van het spel en Goal somt de volledige top 20 op om je alvast een beetje op weg te helpen met het spel.

Lionel Messi is de logische leider met een rating van 94. De ster van is sowieso de beste speler in FIFA en zijn kwaliteiten op het gebied van dode spelmomenten zijn ongeëvenaard.

Twee levels onder hem is Miralem Pjanic de nummer twee. De -middenvelder komt ingame uit voor Piemonte Calcio aangezien Juve haar naamrechten exclusief aan PES heeft verkocht.

Sebastian Giovinco, tegenwoordig actief bij Al Hilal, kan ook een rating van 92 overleggen, terwijl Enis Bardhi van de enige speler is met een waardering van 91.

Op 90 staan Robert Skov ( ), Hakan Calhanoglu ( ) en Nico Parejo ( ). De hoogste speler uit de Premier League is vervolgens James Ward-Prowse ( , 89).

De enige speler uit de Engelse topcompetitie wordt vergezeld door Marvin Plattenhardt, die ook een rating van 89 heeft meegekregen van gameontwikkelaar EA Sports.

Lees beneden verder

De vindt haar eerste afgevaardigden terug op 88. Angel Di Maria ( ) en Memphis Depay ( ) hebben beiden die waardering gekregen, die ook Paulo Dybala en Aleksandar Kolarov kunnen overleggen.

In totaal zijn er zeven spelers met een rating van 87. De meest in het oog springende namen zijn Neymar en Gareth Bale.