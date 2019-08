FIFA 20 Icons versus PES 2020 Legends: Welke spelers uit het verleden zitten in de games?

In de twee populairste voetbalgames ter wereld kun je met sterren uit het verleden voetballen, maar om welke spelers gaat het precies?

We hebben ons allemaal wel eens afgevraagd hoe iconen van vroeger zouden presteren als ze nu nog zouden voetballen.

Jarenlang was dat een vraag die onbeantwoord zou blijven, maar dankzij EA Sports' FIFA-games en Konami's Pro Evolution Soccer komt daar toch een beetje verandering in.

Beide games brengen voetbalhelden uit vervlogen tijden terug. In FIFA heten ze 'Icons' en in PES 'Legends'.

In september komt zowel FIFA 20 als PES 2020 op de markt en dus zet Goal voor je op een rij welke Icons en Legends in beide games voorkomen.

Wie zijn de FIFA 20 Icons?

FIFA 20 krijgt een aantal nieuwe Icons, waarvan Zinédine Zidane de grootste naam is. Zijn beeltenis prijkt op de cover van de Ultimate Edition.

Zidane krijgt als nieuwe Icon in de game van EA Sports gezelschap van Andrea Pirlo en niemand minder dan de huidige bondscoach van het , Ronald Koeman.

Carlos Alberto, die in 1970 met Brazilië het WK won, is een ander nieuw gezicht in de game. Hij kan dus in één elftal worden herenigd met zijn voormalige teamgenoot Pelé.

Didier Drogba en Ian Wright, twee voormalige Premier League-sterren van respectievelijk en , maken ook voor het eerst hun opwachting.

Deze nieuwe namen voegen zich bij een grote groep sterren uit het verleden, die veel WK- en -winnaars telt. Hieronder vind je de volledige lijst.

* nieuwe toevoeging voor FIFA 20

FIFA 20 Icon keepers

Speler Positie Land Lev Yashin GK Rusland Peter Schmeichel GK Denemarken Edwin van der Sar GK Nederland Jens Lehmann GK Duitsland

FIFA 20 Icon verdedigers

Speler Positie Land Ronald Koeman* DF Nederland Carlos Alberto* DF Brazilië Paolo Maldini DF Italië Franco Baresi DF Italië Paolo Cannavaro DF Italië Bobby Moore DF Engeland Alessandro Nesta DF Italië Carles Puyol DF Spanje Javier Zanetti DF Argentinië Laurent Blanc DF Frankrijk Roberto Carlos DF Brazilië Marcel Desailly DF Frankrijk Fernando Hierro DF Spanje Rio Ferdinand DF Engeland Sol Campbell DF Engeland

FIFA 20 Icon middenvelders

Speler Positie Land Zinédine Zidane* MF Frankrijk Andrea Pirlo* MF Italië Ruud Gullit MF Nederland Lothar Matthäus MF Duitsland Ryan Giggs MF Wales Michael Ballack MF Duitsland Socrates MF Brazilië Steven Gerrard MF Engeland Gheorghe Hagi MF Roemenië Michael Laudrup MF Denemarken Pavel Nedved MF Tsjechië Paul Scholes MF Engeland Clarence Seedorf MF Nederland Patrick Vieira MF Frankrijk Rui Costa MF Portugal Deco MF Portugal Roy Keane MF Ierland Frank Lampard MF Engeland Jari Litmanen MF Finland Claude Makélélé MF Frankrijk Jay-Jay Okocha MF Nigeria Marc Overmars MF Nederland Emmanuel Petit MF Frankrijk Robert Pires MF Frankrijk Frank Rijkaard MF Nederland Juan Sebastián Verón MF Argentinië Gennaro Gattuso MF Italië Hidetoshi Nakata MF Japan

FIFA 20 Icon aanvallers

Speler Positie Land Didier Drogba* FW Ivoorkust Ian Wright* FW Engeland Pelé FW Brazilië Diego Maradona FW Argentinië Ronaldo FW Brazilië Johan Cruijff FW Nederland Roberto Baggio FW Italië Ronaldinho FW Brazilië George Best FW Noord-Ierland Eusebio FW Portugal Rivaldo FW Brazilië Thierry Henry FW Frankrijk Marco van Basten FW Nederland Dennis Bergkamp FW Nederland Emilio Butragueno FW Spanje Alessandro Del Piero FW Italië Raúl FW Spanje Miroslav Klose FW Duitsland Patrick Kluivert FW Nederland Gary Lineker FW Engeland Luis Figo FW Portugal Michael Owen FW Engeland Alan Shearer FW Engeland Andriy Shevchenko FW Oekraïne Hristo Stoichkov FW Bulgarije David Trezeguet FW Frankrijk Ruud van Nistelrooy FW Nederland Hernán Crespo FW Argentinië Luis Hernandez FW Mexico Filippo Inzaghi FW Italië Henrik Larsson FW zweden Christian Vieri FW Italië Gianfranco Zola FW Italië

Wie zijn de PES 2020 Legends?

Pro Evolution Soccer heeft veel spelers die ook als Icons beschikbaar zijn in FIFA en dat zal ook voor PES 2020 weer het geval zijn.

Zo kun je in beide games met iconen als Diego Maradona, Paolo Maldini en Lothar Matthäus spelen.

Door verschillende licenties en overeenkomsten heeft de game van Konami echter ook een aantal exclusieve spelers, zoals David Beckham, Andrei Arshavin en Oliver Kahn.

Dit zijn de Legends waarvan we nu weten dat ze in de nieuwste PES verschijnen. Deze lijst kan later nog worden gewijzigd.

* nieuwe toevoeging voor PES 2020

PES 2020 Legend keepers

Speler Positie Land Christian Abbiati GK Italië Dida GK Brazilië Francesco Toldo GK Italië Oliver Kahn GK Duitsland

PES 2020 Legend verdedigers

Speler Positie Land Franco Baresi DF Italië Sol Campbell DF Engeland Diego Lugano DF Uruguay Ricardo Rocha DF Brazilië Javier Zanetti DF Argentinië Walter Samuel DF Argentinië Paolo Maldini DF Italië Cafu DF Brazilië Roberto Carlos DF Brazilië

PES 2020 Legend middenvelders

Speler Positie Land Hidetoshi Nakata MF Japan Park Ji-Sung MF Zuid-Korea Robert Pires MF Frankrijk Gilberto Silva MF Brazilië Freddie Ljungberg MF Zweden Emmanuel Petit MF Frankrijk Denilson MF Brazilië Rai MF Brazilië Ludovic Giuly MF Frankrijk Zico MF Brazilië Paul Scholes MF Engeland Dejan Stankovic MF Servië Esteban Cambiasso MF Argentinië Steven Gerrard MF Engeland Steve McManaman MF Engeland David Beckham MF Engeland David Beckham (2018) MF Engeland Pavel Nedved MF Tsjechië Patrick Vieira MF Frankrijk Luis Figo MF Portugal Lothar Matthäus MF Duitsland

PES 2020 Legend aanvallers