FF schaart Nederlandse 'laatbloeier' tussen beste elf van het decennium

Virgil van Dijk is een van de beste spelers van het afgelopen decennium, zo luidt het oordeel van France Football.

De centrumverdediger van is opgenomen in het sterrenelftal van het Franse sportmagazine, dat de afgelopen tien jaar onder de loep heeft genomen. Van Dijk eindigde in de verkiezing van de Ballon d'Or, georganiseerd door France Football , op de tweede plaats.

Lionel Messi, met slechts zeven punten voorsprong, veroverde voor de zesde keer de Gouden Bal. De spelmaker van is net als eeuwige rivaal Cristiano Ronaldo ook geselecteerd voor het ultieme elftal van de laatste tien jaar.

Van Dijk wordt door France Football omschreven als een 'laatbloeier, die pas op relatief late leeftijd werd ontdekt door '. De boomlange mandekker behoort inmiddels tot de absolute top van het Europese voetbal. "Hij heeft Liverpool en het een geheel ander gezicht gegeven."

Van Dijk wordt in de achterhoede geassisteerd door -verdedigers Sergio Ramos en Marcelo, terwijl er ook plaats is voor voormalig Real-doelman Iker Casillas, tegenwoordig in dienst van . Philipp Lahm, die in 2017 afzwaaide bij , staat als rechtsback opgesteld.

Op het middenveld is Barcelona de dominante factor, daar er plaats is voor Andrés Iniesta en Xavi. Het tweetal, inmiddels niet meer actief in het Camp Nou, zorgde jarenlang voor de balans op het middenveld van de Catalaanse grootmacht.

Luka Modric is aan de rechterkant van de middenlinie geposteerd. De Kroaat verdient de uitverkiezing volgens France Football omdat hij in 2018 de hegemonie van Messi en Ronaldo wist te doorbreken. Modric kreeg een jaar geleden namelijk de Gouden Bal uitgereikt.

In de aanvalslinie krijgen Messi en Ronaldo gezelschap van Neymar, die ondanks geruchten over een terugkeer bij Barcelona nog immer het shirt van Paris Saint-Germain draagt. De Braziliaanse aanvaller is door France Football voor de zesde keer geselecteerd voor het sterrenelftal.

Ronaldo veroverde tot dusver vijf keer de Ballon d'Or en de aanvalsleider van verdient net als Messi meer dan wie ook een uitverkiezing, zo komt uit het rapport naar voren.