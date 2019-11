Feyenoorder gekraakt: "Geen voetbalhersenen, hij doet maar wat"

Feyenoord speelde zondag met 1-1 gelijk tegen FC Groningen door een doelpunt van Luis Sinisterra.

De aanvaller sloeg in de counter toe en zette de formatie van coach Dick Advocaat in de eerste helft op voorsprong. Pierre van Hooijdonk is echter absoluut niet enthousiast over de twintigjarige Colombiaanse buitenspeler.

De oud-spits laat zondagavond in Studio Voetbal geen spaan heel van de jonge aanvaller van . "Hij scoort sowieso niet veel. Nu maakt hij eindelijk een keer een goal, maar ik zie er geen hersenen in."

"Geen voetbalhersenen. Hij doet maar wat", begint Van Hooijdonk, die vervolgens enkele beelden van Sinisterra laat zien. "Dit is een kopbal uit een corner. Kijk hoe hij kopt?! Zo kop je niet als spits. Zo kop je als je niet wil koppen."

"Bij de goal doet hij de afwerking prima, daar valt niets op aan te merken. Maar het voetballende gedeelte... Kijk, hier moet hij Jens Toornstra inspelen. Steven Berghuis die staat al te wijzen naar Toornstra. Maar hij gaat lopen als een blind paard!"

"Moet je kijken hoeveel (tegenstanders, red.)?! Vijf man om zich heen! Hij herkent het niet! Ik hoop elke keer een paar flitsen te zien waarbij ik denk: wow, hij heeft echt wel kwaliteit. Ik zie het gewoon niet", besluit Van Hooijdonk over Sinisterra.

Door de 1-1 remise is Feyenoord nu met 21 punten uit 14 wedstrijden op de tiende plek van de terug te vinden.