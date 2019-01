Feyenoorder benaderd door bondscoach: "Mijn voorkeur ligt bij Nederland"

Jeremiah St. Juste is bezig aan zijn tweede seizoen bij Feyenoord, maar mogelijk vertrekt de verdediger na deze voetbaljaargang alweer uit Rotterdam.

St. Juste wordt in verband gebracht met een transfer naar een buitenlandse club, zoals met Zenit Sint-Petersburg en Shakhtar Donetsk. Hij weigert afgeleid te zijn door alle geruchten.

"Dat heb ik ook gehoord, maar ik denk daar nu niet over na. Mijn broers Yoshua en Benjamin, die mijn zaken doen, houden zich daarmee bezig. Als zij denken dat het interessant is voor mij, melden zij dat", zegt St. Juste in gesprek met De Telegraaf . De Feyenoorder heeft zich goed ontwikkeld in De Kuip en dat is niet onopgemerkt gebleven.



"Ik ben benaderd door de bondscoach van Saint Kitts en Nevis, maar hij weet dat mijn voorkeur ligt bij Nederland", aldus de voormalige Nederlands jeugdinternational. "Zij hebben wel een stijgende lijn te pakken en onder meer twee jongens van Leicester City komen voor de nationale ploeg uit. Mijn vader, met wie we geen contact meer hebben, komt van Saint Kitts en mijn moeder is Nederlandse."



St. Juste is nog nooit op Saint Kitts geweest, maar gaat binnenkort met zijn familie het eiland bezoeken. "Met mijn moeder, twee broers, zus en aanhang wil ik daar gaan kijken. Ik stel het me een beetje voor als Curaçao, maar dan wat minder toeristisch. De mensen leven bijvoorbeeld ook van de verbouw van suikerriet."