Feyenoord zwaait protegé van Jaap Stam na halfjaar al uit

Liam Kelly vertrekt na een halfjaar alweer bij Feyenoord.

Oxford United maak woensdagmiddag via de officiële kanalen melding van de komst van de middenvelder, die tot het einde van het seizoen gehuurd wordt van de Rotterdammers. Kelly streek afgelopen zomer transfervrij neer in De Kuip op voorspraak van toenmalig trainer Jaap Stam.

Stam kende Kelly nog van hun gezamenlijke tijd bij Reading, maar deed desondanks nauwelijks een beroep op de 24-jarige Ier. Ook onder diens opvolger Dick Advocaat kwam hij niet in de plannen voor en de teller blijft daardoor voorlopig op twee officiële optredens staan voor Kelly. De middenvelder ligt nog wel tot medio 2022 vast in Rotterdam.

Zijn overstap naar Oxford United betekent voor Kelly een terugkeer op de Engelse velden. De voormalig jeugdinternational van Ierland maakte twaalf jaar deel uit van de jeugdopleiding van the Royals en sloot zich in 2016 aan bij de hoofdmacht van de club. Voor Reading kwam hij uiteindelijk 94 keer in actie en wist hij 9 keer te scoren.

Oxford United speelt momenteel in de League One, het derde niveau van de Engelse voetbalpiramide. Manager Karl Robinson is blij dat hij Kelly mag verwelkomen: "Ik kan me nog herinneren dat hij tegens ons speelde bij MK Dons (waar Robinson in het verleden de trainer was, red.) toen hij nog heel jong was. Hij speelde toen sensationeel."

"Ik heb daarna zijn ontwikkeling onder Stam in de gaten gehouden en hij deed het heel goed in dat elftal dat de finale van de play-offs in de Championship bereikte. Dat iemand als Jaap hem daarna meenam naar zegt veel over hem en toen de kans zich voordeed om hem hiernaartoe te halen, was ik geschokt."