'Feyenoord zit 'hoog in de boom' met transfersom voor Steven Berghuis'

PSV is nog altijd geïnteresseerd in de diensten van Steven Berghuis.

Het is volgens het Eindhovens Dagblad echter onduidelijk of het tot een transfer van de 27-jarige aanvaller gaat komen. zit volgens het regionale dagblad 'erg hoog in de boom' als het aankomt op de transfersom voor Berghuis.

Feyenoord zou een bedrag van vijftien tot twintig miljoen euro verlangen voor Berghuis, wat een transfer momenteel moeilijk maakt. Het is niet aannemelijk dat meegaat in deze forse eisen, daar Berghuis al op leeftijd is en men betwijfelt of hij wel restwaarde heeft. "Is dat niet het geval, dan moet PSV de transfersom grotendeels afschrijven", schrijft het Eindhovens Dagblad. Berghuis heeft bij Feyenoord nog een contract tot medio 2021 en heeft met de Rotterdammers gesproken over een langer verblijf.



Waar de komst van Berghuis allerminst zeker is, verschijnt Armindo Tué Na Bangna, kortweg Bruma, vrijdag op het trainingsveld bij PSV. De 24-jarige vleugelaanvaller heeft succesvol de medische keuring doorstaan en wordt op zeer korte termijn gepresenteerd. PSV neemt Bruma voor een bedrag van twaalf miljoen euro over van . De Portugees is de eerste aanvallende versterking voor het nieuwe seizoen, waarin de voorste linie van PSV er vermoedelijk behoorlijk anders zal uitzien.



Men houdt rekening met het vertrek van Hirving Lozano en Steven Bergwijn, al lijkt er vooralsnog niets concreet rond het duo. Ook Luuk de Jong lijkt PSV deze zomer te gaan verlaten. De Eindhovenaren naderen volgens De Telegraaf een akkoord met over een transfersom van twaalf tot dertien miljoen euro. Het vertrek van De Jong zou PSV overigens intern kunnen opvangen, door de aanwezigheid van Sam Lammers en Donyell Malen.