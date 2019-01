Feyenoord zet uittocht van talenten voort met nieuwe overeenkomst

Joël Zwarts vertrekt op huurbasis naar FC Dordrecht, zo meldt Feyenoord donderdag via de officiële kanalen.

De negentienjarige aanvaller, die dit seizoen deel uitmaakt van de selectie van Jong Feyenoord, heeft bij de Rotterdamse club nog een overeenkomst tot medio 2019 met een door de club te lichten optie voor nog een seizoen.

Zwarts maakte in de zomer van 2017 de overstap van de jeugdopleiding van Excelsior naar Feyenoord. In zijn eerste seizoen speelde hij in de Onder-19 van Feyenoord en hij maakte in maart 2018 zijn officieuze debuut voor de Rotterdammers tijdens de benefietwedstrijd tegen ADO Den Haag. Een maand later tekende hij zijn eerste profcontract in De Kuip.



Na Crysensio Summerville en Jari Schuurman gaat er zodoende opnieuw een Feyenoorder naar FC Dordrecht. Algemeen directeur Jan de Jong maakte onlangs bekend dat Feyenoord een samenwerkingverband is aangegaan met de club uit de Keuken Kampioen Divisie. Onderdeel van de deal is dat de huidige nummer drie van de Eredivisie talenten stalt in Dordrecht.