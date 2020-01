'Feyenoord zet na komst Bozenik in op huurdeal met Besiktas'

Feyenoord is in de markt voor Oguzhan Özyakup, zo beweren diverse Turkse media maandag.

Onder meer Fanatik schrijft dat de Rotterdammers de 27-jarige Turkse middenvelder met Nederlandse roots willen huren van . De huidige nummer drie van de zou bovendien inzetten op een optie tot koop.

Trainer Dick Advocaat liet eerder deze transferperiode al weten dat hij graag een aanvaller en middenvelder aan zijn selectie toegevoegd ziet worden. Met Robert Bozenik heeft de coach zijn gewenste aanvallende versterking al binnen en mogelijk wordt ook Özyakup naar De Kuip gehaald.

Advocaat liet zaterdagavond na de met 2-3 gewonnen wedstrijd tegen al weten dat bezig is met een middenvelder ‘die niet in de Eredivisie speelt’. Mogelijk gaat het om Özyakup.

Feyenoord en Besiktas zouden in onderhandeling zijn. Volgens Turkse media zal de Eredivisie-club het volledige salaris van Özyakup moeten gaan betalen. De 43-voudig Turks international is dit seizoen geen vaste basisspeler bij Besiktas.

Hij kwam in de competitie slechts vier keer tot een basisplaats en acht invalbeurten. De in Nederland geboren middenvelder stapte op jonge leeftijd over van de jeugdopleiding van naar , om vervolgens in 2012 naar Besiktas te verkassen.