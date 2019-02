"Feyenoord wordt met iedere trainer altijd derde"

In de zoektocht naar een nieuwe trainer kreeg technisch directeur Martin van Geel 'nee' te horen van Dick Advocaat.

De huidige coach van FC Utrecht was eerste keus bij Feyenoord en vanwege 'negatieve teneur' over hem de laatste weken heeft Advocaat besloten om de aanbieding te weigeren. Wim Kieft denkt dat het weinig uitmaakt welke trainer er voor de groep wordt gezet in Rotterdam-Zuid, omdat de coach altijd afhankelijk blijft van zijn spelersmateriaal.

Kieft benadrukt dat het de spelers zijn die wedstrijden winnen en niet de trainers. Hij haalt Maurizio Sarri aan als voorbeeld. De Italiaanse manager van Chelsea opende in de media reeds de aanval op zijn sterspeler Eden Hazard, door te zeggen dat hij geen teamspeler is. "Als Hazard zijn dag heeft, wint Sarri met Chelsea en anders niet. Wie dat niet beseft, begrijpt er niets van", aldus Kieft in zijn column voor De Telegraaf . 'Trainers kunnen hun spelers en team wel kapot maken zoals José Mourinho bij Manchester United. Ze wonnen niets en met dezelfde spelers en Ole Gunnar Solksjaer voor de groep rijgen ze de overwinningen aaneen. Het is allemaal zo simpel hoewel voetbalprofessoren ons anders willen doen geloven. Peter Bosz heeft er ook een handje van om het voetbal tot hogere wiskunde te promoveren."



Volgens Kieft is het 'helemaal niet zo moeilijk' om een nieuwe trainer aan te stellen. "Die interessantdoenerij van Martin van Geel, dat het een hele klus is om een capabele trainer voor Feyenoord te vinden, trek ik niet", aldus Kieft. "Feyenoord wordt met iedere trainer altijd derde. Zoals Advocaat bij FC Utrecht nooit hoger dan de vierde plaats zal eindigen en Hiddink kampioen wordt met PSV. Feyenoord zakt heus niet weg met Henk Fraser als hoofdtrainer en John de Wolf als zijn assistent. En dat Feyenoord prijzen pakte de afgelopen jaren kwam niet door Giovanni van Bronckhorst, maar door de aanwezigheid van Dirk Kuyt en later Robin van Persie."



Kieft wijst naar Real Madrid, waar naar zijn mening niet de trainerswissel het grote probleem is voor de mindere prestaties dit seizoen. "Zo is niet trainer Zinédine Zidane, maar Ronaldo het verschil tussen het Real Madrid van vorig seizoen en dit jaar. Carlo Ancelotti won ook de Champions League met Real Madrid, maar bij Napoli steekt hij Juventus niet voorbij. Dat geeft niets zolang trainers maar beseffen dat ze afhankelijk zijn van hun spelers. Die wetenschap bezitten Zidane en Ancelotti als ex-topspelers als geen ander."