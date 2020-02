'Feyenoord wil Kökcü uit handen van Engelse en Spaanse clubs houden'

Orkun Kökcü heeft over belangstelling niet te klagen.

Volgens Voetbal International is er volop belangstelling vanuit Engeland, Spanje en Turkije voor de negentigenjarige middenvelder van .

Het talent ligt nog tot medio 2023 vast in De Kuip, maar desondanks doet de huidige nummer drie van de er alles aan om zijn contract open te breken en te verlengen.

Met een nieuw contract tot halverwege 2024 en een hoger salaris wil Feyenoor zich verzekeren van een hogere transfersom voor Kökcü, zo klinkt het.

Volgens het weekblad heeft Monchi zich namens gemeld om te praten over een transfer van Kökcü naar Spanje. Ook en hebben zich gemeld om zaken te doen. Op korte termijn worden er meerdere gesprekken gevoerd.

Kökcü heeft de clubs voor het uitkiezen, want ook vanuit Engeland wordt hij nauwlettend in de gaten gehouden. heeft hem al langere tijd in het vizier en ook volgt zijn ontwikkelingen op de voet, terwijl er ook belangstelling is vanuit Turkije.

De middenvelder blijft zelft het liefst nog een jaar bij Feyenoord, zo schrijft Voetbal International. Komende zomer hoopt hij actief te zijn met Turkije op het EK, om na nog een jaar onder Dick Advocaat de stap naar het buitenland te kunnen maken.

Kökcü wil dat Feyenoord iets aan zijn overstap verdient. Hij is de club dankbaar voor het feit dat zij hem weghaalden bij , waarna hij zichzelf verder heeft ontwikkeld in Rotterdam en uiteindelijk door is gebroken bij Feyenoord.

Onder Advocaat is hij een vaste basisklant. Dit seizoen kwam hij in de Eredivisie twintig keer in actie, waarvan negentien keer als basisspeler. Hij scoorde deze jaargang twee keer.