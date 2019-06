Feyenoord wil contract Berghuis spoedig verlengen

Feyenoord zet vol in op een nieuw contract van Steven Berghuis in De Kuip, zo stelt De Telegraaf maandag.

De 27-jarige aanvaller ligt momenteel tot medio 2021 vast in Rotterdam, maar wil graag zien dat de buitenspeler zijn contract met een jaar verlengt, ook omdat Berghuis als 'een serieuze optie' ziet.

Steven Bergwijn gaat mogelijk verkassen deze zomer, terwijl ook Hirving Lozano wordt gelinkt aan een vertrek bij PSV. De Eindhovenaren zien in Berghuis een mogelijke vervanger, maar Feyenoord wil hem niet kwijt. De Rotterdammers willen verder door met Berghuis en hopen op een contractverlenging, net als onlangs het geval was bij Nicolai Jörgensen en Jens Toornstra.



Voor de fans zou het een belangrijk signaal zijn als ook Berghuis bijtekent. 'Niet voor niets ziet PSV in hem een serieuze optie bij een vertrek van Steven Bergwijn, maar de leiding van Feyenoord wil hem absoluut behouden', zo klinkt het. Dat Feyenoord na het vertrek van Tonny Vilhena naar Krasnodar FK veel te besteden heeft, is volgens de krant een misvatting.



Feyenoord ontvangt negen miljoen euro van de Russen voor de middenvelder, maar een deel vloeit daarbij wel af naar derden. Netto houdt Feyenoord minder over, waardoor men zich niet 'met een zak geld kan melden op de transfermarkt'. Feyenoord ziet het daarom als noodzaak om de kern zoveel mogelijk bij elkaar te houden, waarbij de verlenging van Berghuis 'topprioriteit' is.