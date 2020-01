'Feyenoord wil Bayern-aankoop van tien miljoen euro op huurbasis halen'

Mickaël Cuisance geniet interesse van Feyenoord, zo melden Franse media.

De twintigjarige middenvelder uit Frankrijk maakte afgelopen zomer voor tien miljoen euro de overstap van naar , maar in zijn eerste half jaar in Beieren kwam hij nauwelijks aan spelen toe. Een tijdelijk vertrek in januari lijkt een optie.

Cuisance genoot zijn jeugdopleiding bij RC en AS Nancy, waarna hij medio 2017 de overstap naar Borussia Mönchengladbach maakte. Ondanks zijn jonge leeftijd kwam hij in zijn eerste twee seizoenen meteen tot 39 duels in alle competities voor die Fohlen. Hij onderhield echter geen al te beste relatie met coach Marco Rose, die later verzekerde dat de Fransman een basisplaats had geëist.

Een basisplaats bij Bayern lijkt op dit moment ver weg voor Cuisance, die een contract tot medio 2024 heeft. Hij kwam niet verder dan twee invalbeurten in augustus en september, gezamenlijk goed voor speeltijd van slechts een half uur.

De Franse media noemen niet alleen als mogelijke bestemming. Ook , , , FC Metz, Stade en zouden willen toeslaan.

Feyenoord verhuurde Liam Kelly eerder deze maand aan Oxford United en ook Yassin Ayoub is op weg naar de uitgang. Laatstgenoemde ontbrak zaterdagavond ook in het competitieduel van de Rotterdammers met sc .

Dick Advocaat wilde na afloop niet te veel op de zaken vooruitlopen, maar erkende dat Ayoub met een club in gesprek is.