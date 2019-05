Feyenoord weet 'echte spits' te binden: "Echt een droom die uitkomt"

Abdel Belarbi heeft vrijdag zijn eerste profcontract bij Feyenoord getekend, zo communiceren de Rotterdammers via de officiële kanalen.

De zeventienjarige spits zette zijn handtekening onder een driejarige verbintenis, waardoor hij zich tot medio 2022 aan de club verbonden heeft. Belarbi speelt sinds 2015 in de jeugdopleiding van .

"Het is prachtig om bij deze grote club een contract te tekenen, echt een droom die uitkomt. Daarnaast voelt het voor mij als een stimulans richting de toekomst", zo laat Belarbi op de website van Feyenoord weten. De jonge aanvaller speelde dit seizoen zijn wedstrijden in de Onder-17 en Onder-19 van de Rotterdammers. Met veertien doelpunten was hij deze jaargang de topscorer van zijn lichting.



"Abdel is een echte spits in een drie-aanvallers systeem. We geloven dat hij, ondanks dat hij nog jong is, al de kwaliteiten bezit om volgend seizoen permanent aan te sluiten bij Onder-19", vertelt vertrekkend technisch directeur Martin van Geel namens Feyenoord. Na Denzel Hall, Joey Koorevaar, Splinter de Mooij en Tein Troost is Belarbi de vijfde jeugdspeler die dit seizoen een profcontract tekent in Rotterdam-Zuid.



"Dat is een heel goed teken", stelt Van Geel. "Spelers willen hier graag tekenen omdat ze weten dat hen ook echt de kans wordt geboden om door te breken, mits ze er natuurlijk hard voor blijven werken. Dat zie je ook af aan de contracten van jeugdspelers die we weten te verlengen. Feyenoord heeft altijd ingezet op eigen jeugd en zal dat blijven doen."