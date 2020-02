Feyenoord vreest kruisbandblessure in opgelaaide strijd om tweede plek

Feyenoord won zondagmiddag in een spectaculair duel met 3-4 van PEC Zwolle.

De ploeg van Dick Advocaat verkleinde het gat met nummer twee , dat zaterdag al had verloren van , zodoende tot vier punten.

Er was echter niet enkel goed nieuws voor de Rotterdammers in Zwolle, aangezien Luis Sinisterra mogelijk langere tijd uit is gevallen met een blessure.

De Colombiaan begon vanwege het ontbreken van Nicolai Jörgensen in de punt van de aanval, maar moest zich na de rust laten vervangen door de latere matchwinner Róbert Bozeník.

Volgens het Algemeen Dagblad ziet het er niet goed uit voor Sinisterra en zou vrezen dat de aanvaller een kruisbandblessure heeft opgelopen.

Sinisterra heeft deze kwetsuur overgehouden aan een ongelukkige botsing met tegenstander Sam Kersten. Nader onderzoek op maandag moet de precieze ernst van zijn blessure uitwijzen.

Trainer Dick Advocaat liet na de wedstrijd via de clubkanalen al optekenen niet optimistisch gestemd te zijn: "Het ziet er niet goed. Ik kan niet exact zeggen wat het is. Dat weten we pas morgen. Maar de vooruitzichten zijn niet positief."

Een langdurige afwezigheid van Sinisterra zou Feyenoord slecht uitkomen. De vleugelspits is een van de smaakmakers van de afgelopen maanden en de Rotterdammers zijn onder Advocaat bezig met een flinke opmars, die wellicht tot een ticket voor de voorrondes van de , kan leiden.

Feyenoord is daarnaast ook nog actie in het toernooi om de TOTO en treft op 5 maart in de halve finale.