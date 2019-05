'Feyenoord volgt ontwikkelingen bij PSV rondom Steven Bergwijn'

Feyenoord is niet bijster gelukkig met de interesse van Ajax in Steven Bergwijn, zo insinueert De Telegraaf.

Volgens de woensdageditie van het dagblad volgt de club uit Rotterdam ‘met argusogen’ de ontwikkelingen op transfergebied bij en inzake de 21-jarige Oranje-international, mede op basis van het verleden. Toen schroomde PSV niet om de beste spelers weg te halen uit Rotterdam.

Mocht Ajax, of een andere club, er daadwerkelijk in slagen om Bergwijn in de zomer aan te trekken, dan voorziet het dagblad dat Steven Berghuis bij PSV in beeld komt. De 27-jarige Oranje-international is een van de beste buitenspelers op de Nederlandse velden.



Het contract van Berghuis met loopt over twee seizoenen ten einde. Feyenoord kan in financieel opzicht niet opboksen tegen grote aanbiedingen van andere clubs als die zich melden voor de beste spelers en zodoende is het zomaar mogelijk dat PSV voor een relatieve fractie van een eventuele transfersom voor Bergwijn toe kan slaan.



Georginio Wijnaldum maakte acht jaar geleden de overstap van Feyenoord naar PSV, dat een bedrag van vijf miljoen euro overmaakte. Na vier seizoenen werd de middenvelder, die inmiddels voor uitkomt, voor zeventien miljoen euro aan verkocht.