Feyenoord 'voer voor psychologen': "Zo labiel als een vaas zonder voetje"

Feyenoord plaatste zich donderdagavond voor de vierde voorronde van de Europa League, door in Georgië met 1-1 gelijk te spelen tegen Dinamo Tbilisi.

Hapoel Beër Sheva vormt voor de Rotterdammers de laatste horde richting de groepsfase. De Nederlandse ochtendkranten laten zich ondanks het relatief goede resultaat kritisch uit over het spel en de instelling van .

"Feyenoord voer voor psychologen", kopt het Algemeen Dagblad . De rust in het Boris Pajtsjadzestadion wordt vergeleken met een glooiend landschap. "Het voetbal van Feyenoord sloot er naadloos op aan. Slakkentempo, weinig drang naar voren; het was verre van opwindend wat de ploeg van Stam liet zien", stelt de krant. Feyenoord kwam uiteindelijk op achterstand door een fout van Jan-Arie van der Heijden, die Levan Shengelia in staat stelde om te scoren. "Treffend gevolg: wie goed luisterde vanaf de hoofdtribune, kon Stam zich horen verbijten voor zijn dug-out.

Lees beneden verder

"Zelfs tegen het zwakke Dinamo Tbilisi bleek zijn team, dat via Botteghin al snel op 1-1 kwam, zo labiel als een vaas zonder voetje. De fletse Sam Larsson is geen schim van de Samba Sam van . Van der Heijden (die Nodar Kavtaradze nog bijna een tweede Tbilisi-treffer zag maken) maakt Feyenoord niet beter. De jonge Lutsharel Geertruida werkt hard, maar is voor het grote werk nog te druistig. Berghuis bewees zichzelf en zijn team op zijn beurt geen dienst door nog een domme gele kaart (bal wegtrappen) te pakken", schrijft het ochtendjournaal.

"En die arme Stam maar doceren en dirigeren vanaf de kant. Het tekent zijn passie en vastberadenheid van de trainer om er wat van te maken in Rotterdam-Zuid. Maar hij weet ook dat er geen peil valt te trekken op het gemoed van zijn elftal, die hoopvolle optredens afwisselt met ronduit matige", zo luidt de conclusie. De Telegraaf licht met Naoufal Bannis, Lutsharel Geertruida , Wouter Burger, Orkun Kökcü en Tyrell Malacia de jonge spelers in het elftal van Stam uit. "Het lijkt gewoon, maar niet iedere trainer bij Feyenoord heeft het in de afgelopen decennia aangedurfd om zoveel jongeren te laten spelen in Europese wedstrijden."

"Stam had natuurlijk de wetenschap dat zijn ploeg bij de aftrap met 4-0 leidde. Maar met een veel meer ervaren ploeg gingen de Rotterdammers een jaar geleden hard onderuit tegen AS Trencin", stelt de krant, die Dinamo Tbilisi in de tweede helft harder zag spelen. "Aan Georgische zijde vielen veel meer kaarten. De ene na de andere harde overtreding werd bestraft met een prent. Stam zal blij zijn dat zijn elftal niet meer schade heeft opgelopen, want zijn ziekenboeg telt al genoeg kneusjes."