Feyenoord verwijdert spelersprofielen van website na 'conflict met familie'

Feyenoord gaat niet door met jeugdspelers Salah Oulad M'Hand en Ismaïl Oulad M'Hand, twee broertjes van respectievelijk zestien en vijftien jaar.

Fansite FR12 meldt maandag dat de spelersprofielen van de talenten al zijn verwijderd van de website van de Academy. KuipTalk, een Twitter-account dat dicht op het vuur zit op Varkenoord, spreekt van een conflict tussen de clubleiding en de vader van het tweetal.

De gebroeders M'Hand werden gezien als twee grote talenten op het middenveld. Salah had in november nog een basisplaats bij Oranje Onder-17 in de oefeninterland tegen de Verenigde Staten Onder-18 (2-2) en deed toen 57 minuten mee.

Zijn broertje Ismaïl zat enkele keren in de voorselectie bij Oranje Onder-15. In Rotterdam kwam de zestienjarige Salah uit voor de Onder-19, terwijl zijn broertje Ismaïl zijn wedstrijden speelde voor de Onder-15.

Naar verluidt hadden de talenten en hun familie te weinig vertrouwen in de plannen die Feyenoord met ze had. Kuiptalk speculeert dat de houding van de vader van de broers tegenover de staf ook heeft bijgedragen aan het vertrek, al is het onduidelijk waar het precies is misgegaan.

Na meerdere gesprekken met de clubleiding hebben de talenten en hun vader besloten om de stekker uit de onderhandelingen te trekken.

Feyenoord heeft het vertrek van de gebroeders M'Hand niet bevestigd, maar het feit dat hun spelersprofielen van de clubsite zijn verwijderd lijkt voldoende te zeggen.

Het is niet bekend waar de twee talenten hun prille carrière zullen voortzetten.