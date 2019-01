'Feyenoord verrast op slotdag en doet zaken met Everton'

Cuco Martina gaat aan de slag bij Feyenoord, zo melden diverse media, waaronder De Telegraaf.

De verdediger komt op huurbasis over van Everton, dat Martina eerder uitleende aan Stoke City. Als Everton binnen enkele uren het papierwerk in orde maakt en Martina bij de Premier League kan afmelden als verhuurde speler bij Stoke City, speelt de vleugelverdediger de rest van het seizoen voor Feyenoord, zo meldt de krant.

De 29-jarige verdediger hoeft bij the Toffees niet te rekenen op speelminuten, waardoor hij het afgelopen halfjaar is verhuurd aan Stoke City uit de Championship. Martina speelde in eerste instantie vaak voor the Potters, maar was de afgelopen keren niet in de wedstrijdselectie terug te vinden. Nu zou Feyenoord beet hebben en de 29-jarige verdediger tijdelijk in huis halen.



Ook diverse Engelse media, waaronder The Times, maken melding van de aanstaande transfer naar Rotterdam. Martina was eerder in Nederland actief voor RBC Roosendaal, RKC Waalwijk en FC Twente. De voormalig verdediger van Southampton, die 38 interlands namens Curaçao heeft afgewerkt, ligt nog tot de zomer van 2020 vast op Goodison Park.



De Rotterdammers hebben deze winterstop nog geen enkele aanwinst mogen verwelkomen. Wel heeft Feyenoord verschillende spelers uitgezwaaid, onder wie Renato Tapia (Willem II), Mo El Hankouri (FC Groningen) en Mats Knoester (Heracles Almelo). Met Martina zou Giovanni van Bronckhorst, die na dit seizoen vertrekt bij Feyenoord, meer opties geven in de verdediging, zeker na de blessure van Eric Botteghin. De 31-jarige verdediger is de rest van het seizoen uitgeschakeld met een knieblessure.