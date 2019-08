Feyenoord verlengt contract en stemt in met huurperiode bij Willem II

Bart Nieuwkoop vervolgt zijn carrière bij Willem II, zo maken de Tilburgers via de officiële kanalen bekend.

De 23-jarige vleugelverdediger wordt door de huidige koploper van de voor een seizoen gehuurd van . Door de komst van Rick Karsdorp kwam Nieuwkoop in Rotterdam-Zuid niet meer in de plannen voor.

Voordat Nieuwkoop op huurbasis naar vertrok, heeft hij zijn tot 2020 lopende contract bij Feyenoord met één seizoen verlengd. In de nieuwe verbintenis van de vleugelverdediger is een optie voor nog een seizoen opgenomen. "Met de verhuur aan Willem II krijgt Bart na verlenging van zijn contract een mooie kans om komend seizoen meer aan spelen toe te komen op Eredivisie-niveau", licht technisch directeur Sjaak Troost toe op de officiële website van Feyenoord.

"Daarmee kan hij zijn ontwikkeling een mooie boost geven. Uiteraard blijven we die ontwikkeling komend seizoen nauwlettend volgen", aldus Troost. De vleugelverdediger sluit per direct aan bij Willem II en staat vrijdag direct op het trainingsveld.

Het Brabants Dagblad meldt dat Nieuwkoop trainingsfit is, maar waarschijnlijk komende zondag nog niet inzetbaar is. Pikant genoeg neemt Willem II het komende zondag in eigen stadion op tegen Feyenoord, van wie Nieuwkoop op huurbasis overgenomen wordt.

Nieuwkoop speelt sinds 2011 in de jeugdopleiding van Feyenoord, dat hem destijds weghaalde bij RBC Roosendaal. De vleugelverdediger maakte in 2015 zijn debuut in het eerste elftal en speelde tot dusver 62 officiële wedstrijden voor de Rotterdammers. De voormalig jeugdinternational won in de afgelopen jaren met Feyenoord de landstitel, tweemaal de TOTO en de Johan Cruijff Schaal.